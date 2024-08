Kultur-Glanzpunkt in Horb: Kosmisch-komisches Sommertheater

Das Ensemble Chamaeleon Theaterwelten lädt zum 10. Theatersommer ein, der in Horb und Umgebung stattfindet. Auftakt ist am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils um 19 Uhr auf dem Marktplatz mit dem Stück „Das Lied von der Erde“.

Wer den Weltuntergang letztes Jahr verpasst hat, kann ihn dieses Jahr erleben. Zumindest als düster-süffisante Theaterinszenierung des Ensembles Chamaeleon Theaterwelten. „Das Lied von der Erde“ heißt das quirlige, intelligente Stück, das am Wochenende 24. und 25. August, den 10. Theatersommer dieser Horber Theaterkompanie eröffnet. 10.

„Das Lied von der Erde“ entstand frei nach „Der Weltuntergang“ von Jura Soyfer. In der Story tummeln sich Top-Models, ein Modezar und allerlei skurrile Gestalten. Jakubowskis Ensemble belebt auf glamourös-ironische Art ein Stück von 1936 wieder – mit Elementen wie aus „Germany’s next Topmodel“. „Der Weltuntergang“ ist ein Stück das bis heute inszeniert wird. Es wurde 1936 uraufgeführt. Autor Jura Soyfer starb im Herbst 1939 im KZ Buchenwald, obwohl seine Entlassungspapiere schon unterzeichnet waren.

Lesen Sie auch

Die „Planeten“ in ihren knalligen Gewändern haben ein Wörtchen mitzureden. Foto: chamaeleon Theaterwelten/Gerd Holzner

Komet Konrad fliegt an

Zum Inhalt: Wir schreiben das Jahr 2023. Auf dem sonst so wunderschönen Planeten Erde läuft es nicht rund. Um die Sphärenharmonie zu wahren, schickt die Sonne den Kometen Konrad los, um sie zu zerstören. Ein skurriles Kaleidoskop menschlicher Verhaltensweisen beginnt angesichts dieser existenziellen Bedrohung.

Theater mit Tiefgang

Doch Konrad gewinnt beim Näherkommen seine ganz eigene Sichtweise auf die Erde und macht es möglich, dass diese fantastische Geschichte ein gutes Ende finden kann.

Eine Theateraufführung mit Tiefgang, bei der auch das Lachen nicht zu kurz kommt. Grandios ist noch vom letzten Mal in Erinnerung: Swen Richter als Modezar Paul Grünzweig. Mit blonder Perücke, Lockenwicklern und goldenem Umhang präsentiert er barfuß die perfekte Kollektion für den Weltuntergang: Einen Mix aus Silber, figurbetont, und spacigem Hellblau. Die Models präsentieren die Stylings perfekt und sexy auf dem roten Teppich. Hinterher gibt’s noch die Klum’schen „Hma, hma“-Küsschen links und rechts.

Allerlei skurrile Gestalten bestimmen die Dramatik des Stücks „Das Lied von der Erde“. Foto: chamaeleon Theaterwelten/Gerd Holzner

Die Seitenhiebe auf die Eitelkeit der Politiker und der Menschen wurden bei der Premiere 2023 grandios herausgespielt. Was jetzt gespielt wird, ist aber keine bloße Wiederholung.

Doro Jakubowki, die zusammen mit Andreas Schnell (unter anderem Professor Guck, davor: der böse Herzog Eberhard bei den Ritterspielen) das Stück von Soyfer aktualisiert hat, sagt: „Wir haben neu die Erde in einer eigenen Rolle zugefügt. Sie selbst bildet durch ihre Natur in ihrem eigenen Lied von der Erde ein kräftiges Gegengewicht zum Egoismus der Menschen.“

Der „Jedermann“ sitzt

Ein weiterer Glanzpunkt des Theatersommers ist der „Jedermann“, mit dem das Ensemble von Doro Jakubowski in Horb und Umgebung schon mehrfach geglänzt hat. Jakubowski führte dabei nicht nur Regie, sie verkörperte auch den „Mammon“ und den Tod.

Vergnügliche Pointen

Mit ihrer Doppelrolle gab sie der Inszenierung eine ganz besondere Note. Sprecher Andreas Wachsmann führte in das Stück über den reichen Jedermann ein, der trotz Geld, Macht und Reichtum am Leben vorbeihastet und letztlich zu einer beängstigenden Einsicht kommt. Hugo von Hofmannsthals Werk ist keine leichte Kost, auch wenn die erarbeitete, über zweistündige Fassung gespickt ist mit vergnüglichen Pointen.

Die Glitzerwelt der Mode wird auf die Schippe genommen. Foto: chamaeleon Theaterwelten/Gerd Holzner

Zum Inhalt: Jedermann lebt in Saus und Braus. Auf die Mahnungen seiner Mutter, gespielt von Monika Bugala, reagiert er mit Spott. Eines Tages macht der sich nähernde Tod dem Parvenü einen Strich durch sein verschwenderisch geführtes Leben.

Außerdem spielt Camaeleon Theaterwelten im Rahmen der Theatertage Stücke für Kinder, dies allerdings in Sulz und in Sulz-Glatt.

Informationen zu den Aufführungen in Horb und Umgebung

Der 10. Theatersommer mit dem Ensemble Chamaeleon Theaterwelten

bietet die Möglichkeit, die Reize verschiedener Open-Air-Bühnen kennenzulernen

Das Lied der Erde

wird am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, jeweils um 19 Uhr auf dem Marktplatz in Horb als Freiluftaufführung inszeniert. Es gibt eine Bewirtung.Stückbearbeitung : Andreas Schnell und Dorothee Jakubowski, Regie: Dorothee Jakubowski, Dauer: 2,5 Stunden inklusive Pause Eintrittskarten gibt es ab 18:15 Uhr an der Abendkasse. Sie kosten für Erwachsene 18 Euro sowie für Schüler und Studenten 7 Euro. Karten im Vorverkauf kosten 16 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Schüler und Studenten. Es gibt sie an folgenden Vorverkaufsstellen: Stadtmarketing Horb, Telefon 07451/90 12 00, Buchhandlung Kohler, Horb, Telefon 07451/5 38 80, Buchlese Sulz, Telefon 07454/9 25 21, und www.daschamaeleon.de – Telefon 0172/3 03 29 31

Ein Clown entdeckt die Welt

wird am Sonntag, 11. August, um 16 Uhr als Freiluftaufführung im Schlossgarten in Sulz-Glatt inszeniert. Tickets gibt es nur an der Kasse. Inhalt: Viele Kinder hat Doro Jakubowski bereits mit der Geschichte der Clowndame Joko bezaubert. In ihren Träumen begegnet diese allerlei interessanten Tieren.

Jedermann

wird am Freitag und Samstag, 30. und 31. August, jeweils um 20 Uhr im Schlosshof in Sulz-Glatt als Freiluftaufführung inszeniert. Es bewirtet die Gaststätte Lazuli. Eintrittskarten gibt es ab 19.15 Uhr an der Abendkasse. Das Ticket kostet für Erwachsene 18,- Euro sowie für Schüler und Studenten 7 Euro. Karten im Vorverkauf kosten für Erwachsene 16 Euro sowie für Schüler und Studenten 5 Euro. Vorverkaufsstellen: Stadtmarketing Horb, Telefon 07451/90 12 00, Buchhandlung Kohler, Horb, Telefon 07451/5 38 80, Buchlese Sulz, Telefon 07454/9 25 21, und www.daschamaeleon.de –Telefon 0172/3 03 29 31

Jedermann

wird am Freitag, 13. September, um 19 Uhr in der evangelischen Petruskirche in Vöhringen inszeniert. Eintritt auf Spendenbasis.

Kikerkiste

ist ein Kinderprogramm zum Weltkindertag am Freitag, 20. September, um 15 Uhr in Sulz in der Halle 16. Eintritt auf Spendenbasis.