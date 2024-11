Am Montag wird das nächste Kapitel des Angebots in den Stadtteilen aufgeschlagen. Übrigens: Weil es so gut läuft, wird Hilfe gesucht.

Viel Zuspruch erfährt das neue Angebot „Leseclub auf Tour“ für die Oberndorfer Stadtteile. Es wird, wie auch die beiden etablierten Leseclubs in Oberndorf, in Kooperation der LINDE 13, der Stadtbücherei und der Bürgerstiftung Oberndorf organisiert.

Fünfmal machte der Leseclub in diesem Jahr bisher schon mobil und lud Grundschüler aller vier Klassenstufen in Bochingen, Beffendorf, Aistaig, Boll sowie auf dem Lindenhof für jeweils zwei Stunden zu Lesespaß und Spiel rund um die bunte Bücherwelt ein.

Nächster Halt: Hochmössingen

Der nächste Termin für Kinder von der ersten bis vierten Klasse findet am kommenden Montag, 25. November, von 16 bis 18 Uhr in Hochmössingen im katholischen Gemeindehaus St. Otmar statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Auch Kinder aus anderen Stadtteilen und der Kernstadt sind herzlich willkommen. Der Terminplan für 2025 wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Rekordbeteiligung auf dem Lindenhof

Der letzte Termin Anfang November im Sportheim des SC Lindenhof erfuhr mit 23 teilnehmenden Kindern zwischen sechs und zehn Jahren eine hervorragende Resonanz.

Die vier ehrenamtlichen Betreuer hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Zu Beginn stand in großer Runde das Kamishibai-Erzähltheater im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Das Kamishibai-Erzähltheater ist immer für eine Geschichte gut. Foto: Stadt Oberndorf

Passend zur Geschichte rund um Herkunft und Verarbeitung von Wolle, bei der die Kinder auch selbst vorlesen, Fragen stellen und ihr Wissen einbringen durften, entstanden am Basteltisch lustige Schafe aus Tonpapier, Wackelaugen und Watte. Zusätzlich gab es Gelegenheit, sich an verschiedenen Lesespielen zu beteiligen oder beim Schmökern am Büchertisch ein neues Lieblingsbuch zu entdecken.

Förderung sorgt für gute Ausstattung

Stefanie Kopp von der Bürgerstiftung, die Leiterin der Stadtbücherei Verena Jaburg und Heidi Kuhring, die Leiterin des Amts für Kultur, Jugend und Senioren, sind froh über die Förderung der Leseclubs durch die Stiftung Lesen mit Mitteln aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“.

Sie ermögliche eine gute Ausstattung der Leseclubs mit altersgerechten Büchern, Vorlesebögen, Zeitschriften, Bastelkisten und Experimentierkästen, auf die die Betreuer jederzeit zurückgreifen können.

„Unsere Betreuer werden zu Teambesprechungen eingeladen. Sie erhalten Anregungen, Vorschläge, Tipps und Tricks und treffen sich selbstständig in ihren Teams zur Programmerstellung“, erklärt Stefanie Kopp.

Zusätzliche Betreuer gesucht

In Oberndorf gibt es zwei wöchentliche Leseclubs mit Anmeldung, die sich gut eingespielt haben und mit je zwölf Teilnehmenden ausgebucht sind. Montags treffen sich Kinder der dritten und vierten Klasse von 15.45 bis 17.15 Uhr in der „Linde 13“. Donnerstags findet der Leseclub für Kinder der ersten und zweiten Klasse von 16 bis 17.30 Uhr in der Stadtbücherei statt. Informationen über freiwerdende Plätze gibt es in der Stadtbücherei am Tresen oder telefonisch unter 07423/77 11 70.

Für die Betreuung der wöchentlichen Clubs wünschen sich die Verantwortlichen für montags und donnerstags (außer in den Ferien) noch je einen weiteren Betreuer oder eine Betreuerin zur Unterstützung. Kontakt per E-Mail an stefanie.kopp@buergerstiftung-oberndorf.de.