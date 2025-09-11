Kultur: Entsetzen nach Ausladung von Dirigent Shani

Deutsche Politiker sprechen nach der Ausladung des israelischen Dirigenten Shani von einem Festival in Gent von Skandal und Schande. Der Deutsche Kulturrat wünscht sich eine differenzierte Debatte.
München/Gent - Nach der Absage eines Konzertes der Münchner Philharmoniker mit ihrem israelischen Dirigenten Lahav Shani im belgischen Gent zeigen sich deutsche Politiker entsetzt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer spricht von einer "Schande für Europa", Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) von einem Antisemitismus-Skandal, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, von einem der "krassesten Beispiele des aktuellen Judenhasses".