„Kultur des Vertrauens entwickeln“: FC 08-Präsident Dieter W. Haller richtet emotionale Worte an Fans

Im Vorfeld des DFB-Pokalspiels des FC 08 Villingen wendet sich der neu gewählte Präsident der Nullachter, Dieter W. Haller, an die Öffentlichkeit. Er übt Selbstkritik an der Vereinsführung und richtet ein Appell an 08-Fans und Freunde.

Vor rund einem Monat ist Ex-Diplomat Dieter W. Haller zum Präsidenten des FC 08 Villingen gewählt worden. Kurz vor dem DFB-Pokalspiel der Nullachter gegen den 1. FC Heidenheim nutzt Haller die Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit mit einem Statement an die Freunde des FC 08 zu wenden.

Er nimmt dabei die Heidenheimer als Vorbild für den Regionalligisten – und übt zudem Selbstkritik an der FC 08-Führung, verbunden mit einem Appell an alle Nullachter.

Wir veröffentlichen das Statement im Wortlaut:

„Liebe FC 08-Fans und FC 08-Freunde,

wir alle fiebern dem Pokalspiel gegen den Conference League-Qualifikationsteilnehmer und Achten der letztjährigen Bundesligasaison, dem 1. FC Heidenheim, mit großer Spannung entgegen. Es wird der absolute sportliche Höhepunkt der noch jungen Saison für den FC 08 und die ganze Region. Mit unserem Gegner am Samstag und seinem legendären Trainer Frank Schmidt begrüßen wir ein Team, dessen sportliche Entwicklung und Erfolge uns in den letzten Jahren über alle Maßen beeindruckt haben. Noch vor 16 Jahren kämpften beide Teams in der Oberliga um Punkte.

Erfolgreichste Saison seit Jahrzehnten

Der Weg unserer Gäste zeigt: Fußball ist mehr als Kommerz. Es ist Herz und Leidenschaft und es braucht eines überzeugenden sportlichen Konzepts, um auch mit begrenzten finanziellen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Von dieser Philosophie lassen wir uns auch beim FC 08 leiten.

Unser FC 08 hat seine vielleicht erfolgreichste Saison in den letzten Jahrzehnten im Juni mit dem Aufstieg in die Regionalliga gekürt; unsere U21 wurde Meister der Verbandsliga Südbaden und misst sich nunmehr mit den Top-Teams aus ganz Baden-Württemberg in der Oberliga. Unsere Jugendteams spielen ebenfalls fast durchweg in den höchsten Ligen von Baden-Württemberg. Wo der FC 08 in einigen Jahren stehen wird, vermag niemand vorher zu sagen.

Team den Rücken stärken

Aber klar ist: unser Team, das Team hinter dem Team sowie alle Verantwortlichen des Vereins werden alles geben, um uns in der Regionalliga zu etablieren. Wir sind sportlich gut gestartet, haben für unsere Spielweise auch viel Lob von unseren Gegnern geerntet, aber auch erfahren müssen, dass selbst kleinste Unachtsamkeiten in der Regionalliga umgehend bestraft werden.

Umso mehr gilt es nunmehr am Samstag – und auch danach bei den weiteren Begegnungen – dem Team, das gegen Eintracht Trier und die Stuttgarter Kickers so unglücklich verloren und sich für ihr couragiertes Spiel nicht belohnt hat, sicht- und hörbar den Rücken zu stärken. Es hat es so verdient.

Haller wünscht sich inneren Zusammenhalt

Frank Schmidt hat uns dieser Tage wissen lassen, was der Kern des Erfolgsgeheimnisses der Heidenheimer war: der innere Zusammenhalt. Den wünsche ich mir auch von unseren Mitgliedern, Fans und Unterstützern. Wir alle, auch die Verantwortlichen im Verein, mögen nicht frei von Fehlern sein. Aber eines wollen wir auf jeden Fall: nur das Beste für unseren FC 08, seine Fans und Unterstützer. Lassen Sie uns in Zukunft daher mehr als bisher miteinander und nicht übereinander reden und und uns gemeinsam daran arbeiten, eine Kultur des Vertrauens entwickeln.

Wir müssen dabei mit klarem Blick für das Machbare, mit Geduld, aber auch der notwendigen Entschlossenheit gemeinsam an der Weiterentwicklung der sportlichen und administrativen Grundlagen arbeiten - so wie es die Heidenheimer vor einigen Jahren taten.

Dank an alle Unterstützer

Ich bitte daher alle unsere Fans und Freunde, den eingeschlagenen Weg gemeinsam konstruktiv mit Ideen und Vorschlägen weiter zu begleiten, auch gegebenenfalls wo nötig mit konstruktiver Kritik. Der FC 08 ist dabei mehr als ein Fußballverein: er ist Teil der lebendigen Bürgergesellschaft in unserer Stadt und unserer Region und will insbesondere durch seine Jugendarbeit auch einen Beitrag zur Stärkung des Zusammenhalts leisten.

An dieser Stelle gilt mein ausdrücklicher Dank unseren Sponsoren, die mit ihrem großzügigen Engagement vieles erst möglich machen. Danken möchte ich auch der Stadt, allen voran unserem Mitglied und Oberbürgermeister Jürgen Roth für dessen so tatkräftige Unterstützung. Und danken möchte ich vor allem allen ehrenamtlichen Helfern, die das Spiel am kommenden Samstag begleiten, insbesondere unseren Freunden von der DJK Villingen, vom VfB Villingen, vom SV Durchhausen, von der Feuerwehr und den lokalen Polizei- und Sicherheitskräften sowie den vielen anderen Unterstützern.

Hoffen auf ein Weiterkommen

Wir stehen dieses Jahr zum 12. Mal in einer DFB-Hauptpokalrunde, worauf wir zurecht und mit allem gebotenen Demut auch sehr stolz sind. Mit dem heutigen Gegner wird es zwar nicht einfacher, zum ersten Mal die zweite Runde zu erreichen. Bei aller Wertschätzung für ihn – versuchen werden wir es schon!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden und fairen Fußballnachmittag am kommenden Samstag in der MS Technologie-Arena.“