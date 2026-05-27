Kultur bleibt gefragt: Tausende Besucher und große Ziele in Oberndorf – so geht es weiter

2025 haben fast 7000 Menschen kulturelle Veranstaltungen in Oberndorf besucht. Was in diesem Jahr ansteht – und wie man den Nachwuchs für Kultur begeistern will.
„Mittlerweile fragen die Künstler schon uns an“, sagt die städtische Kulturbeauftragte Anna-Maria Altmann und wertet das als Zeichen dafür, dass sich Oberndorf über die Jahre in der Veranstaltungsbranche durchaus einen Namen erarbeitet hat. 6821 Besucher waren 2025 bei Konzerten, Ausstellungen, Theaterstücken und Lesungen in Oberndorf zu verzeichnen. Und gleich mehrere Events waren ausverkauft.