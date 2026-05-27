Kultur bleibt gefragt: Tausende Besucher und große Ziele in Oberndorf – so geht es weiter

2025 haben fast 7000 Menschen kulturelle Veranstaltungen in Oberndorf besucht. Was in diesem Jahr ansteht – und wie man den Nachwuchs für Kultur begeistern will.

„Mittlerweile fragen die Künstler schon uns an“, sagt die städtische Kulturbeauftragte Anna-Maria Altmann und wertet das als Zeichen dafür, dass sich Oberndorf über die Jahre in der Veranstaltungsbranche durchaus einen Namen erarbeitet hat. 6821 Besucher waren 2025 bei Konzerten, Ausstellungen, Theaterstücken und Lesungen in Oberndorf zu verzeichnen. Und gleich mehrere Events waren ausverkauft.

Die meisten Besucher – 1630 an der Zahl – hatte 2025 das Metalfestival Easter Cross, das von der „Oberndorfer Musikinitiative“ in Kooperation mit der Stadt Oberndorf veranstaltet wird. 903 Personen besuchten das einwöchige Sommernachtskino, das in Kooperation mit dem Kulturforum und dem Kinoparadies veranstaltet wird. Die 2025 deutlich geringeren Publikumszahlen im Vergleich zu den Vorjahren seien dem Regenwetter zuzuschreiben, so Altmann bei ihrem Bericht im städtischen Verwaltungsausschuss.

Ray Wilson bleibt der Renner

Auf Platz drei in Sachen Besucherzahlen 2025 landete ein alter Bekannter. Ex-„Genesis“-Sänger Ray Wilson tritt bereits seit 20 Jahren regelmäßig in Oberndorf auf – 2025 war sein Konzert mit 473 Musikfans ein weiteres Mal ausverkauft. Ebenfalls ausverkauft mit 470 Zuhörern war das Benefizkonzert der Stadtkapelle Altoberndorf und der Projektband „Fast alles ohne Strom“ mit Songs der „Toten Hosen“.

Aber auch kleinere Veranstaltungen erfreuten sich teilweise so großer Beliebtheit, dass sie ebenfalls ausverkauft waren, die Gartenlesungen in Kooperation mit der Stadtbücherei beispielsweise, aber auch „Die Schrillen Fehlaperlen“ im Kronesaal in Bochingen.

Das ist 2026 noch geplant

39 städtische Veranstaltungen waren es 2025. In diesem Jahr werden es rund 45 sein, kündigte Anna-Maria Altmann an. Um die Sachgebiete Kultur und Tourismus kümmern sich neben ihr Amtsleiterin Heidi Kuhring und Hans-Jörg Kopf.

Das diesjährige „Easter Cross“ hat die Vorjahres-Besucherzahlen mit 2500 Musikfans bereits stark übertroffen. Zu den nächsten städtischen Veranstaltungen zählen die Theaterstücke „Der Grüffelo“ und „Der Entaklemmer“, beide am 19. Juni im Klosterhof, und die „70er-Jahre Kult-Schlagershow“ mit „Fredy Blanco und die Schlaghosen“ am 20. Juni in der Klosterkirche.

Unsere Empfehlung für Sie Kultur in Oberndorf Die Saison 2026 verspricht ein vielfältiges Programm Auf dem Oberndorfer Weihnachtsmarkt stellt das Kulturamt traditionell die Angebote für die nächste Spielzeit vor. Auch in diesem Jahr gibt es da etwas zu feiern.

Ab 5. Juli finden die Gartenlesungen, für die eine frühzeitige Anmeldung nötig ist, wieder statt. Und für das beliebte Sommernachtskino, das in diesem Jahr von 29. Juli bis 5. August stattfindet, hofft man diesmal auf besseres Wetter. Ein Highlight im Herbst wird dann beispielsweise der „LINDENSlam“ am 2. Oktober sein, der Poesie und Livemusik unter einem Dach verbindet.

Hinzu kommen viele weitere Veranstaltungen und Angebote – von den Meisterkonzerten in der Klosterkirche über Ausstellungen in der Klosterbaugalerie bis zu Theater-Workshops in der Linde 13.

Auch Fans aus Wuppertal

Was die Besucher angehe, so habe man sich ein Stammpublikum von rund 50 Personen aufgebaut. Das Alter des Publikums habe sich im Durchschnitt um fünf Jahre verjüngt. In den Sozialen Medien habe man die Reichweite stark steigern können. Die Auswertung zeige, dass die meisten Interessenten männlich seien und aus dem Kreis Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis kämen. Was überrascht: Offenbar interessieren sich auch Menschen aus Wuppertal für das Oberndorfer Kulturprogramm, wie die Klicks zeigen.

Von SPD-Stadtrat Hans-Joachim Ahner auf die Zukunft angesprochen, wies Anna-Maria Altmann auf die Erschließung neuer Zielgruppen hin. Insbesondere Jüngere sollen angesprochen werden. Schon jetzt versuche man, Jugendliche über Freikarten für das Kulturangebot zu begeistern.

Zudem sind zunehmend niederschwellige, kostengünstige Veranstaltungen im Keller der Linde 13 geplant. Jugendkulturelle Veranstaltungen, wie der „Rave“, der im August 2025 dort stattgefunden hat, sollten dabei idealerweise auch von Jugendlichen entwickelt werden, das funktioniere am besten, so Altmann.

„Erfolg ist kein Zufallsprodukt“, meinte CDU-Stadtrat Thorsten Ade. Der Bericht zeige, dass sich der Mut, neue Wege zu gehen, lohne. FWV-Stadtrat Dieter Rinker lobte die Arbeit des Kulturamtes ebenfalls. Zwar sei Kultur eine freiwillige Aufgabe der Stadt, die große Nachfrage bei den Veranstaltungen zeige aber, dass es da nichts zu hinterfragen gebe.

Zum Schluss ihres Berichts ging Anna-Maria Altmann auf das Thema Tourismus ein. Diesem Bereich könne man sich erst seit diesem Jahr so richtig widmen, erklärte sie. Man habe nun ein Unterkunftsverzeichnis erstellt, war bei der Tourismusmesse CMT präsent, habe neue Flyer für Museum, Klosterkirche, Unterkünfte und den Mountainbike-Trail erstellt und das neue Wanderwege-Konzept weitergebracht.

Geplant sei, die bestehenden Wander- und Radwege neu zu beschildern und stärker zu bewerben, ebenso wie das Freizeitgelände Dollau, zudem Aussichtspunkte zu kartografieren und Restaurants und Unterkünfte stärker hervorzuheben. Außerdem soll unter anderem ein Ausflugsplan für Tagestouristen entworfen werden. Das übergeordnete Ziel: „Wir wollen die vorhandenen Stärken sichtbar machen.“