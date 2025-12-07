Kultur-Auszeichnung: Sylvester Stallone und Rockband Kiss zu Gast im Weißen Haus

Kurz nach seinem Amtsantritt übernahm Trump die Kontrolle über die größte Kultureinrichtung Washingtons. Was das für Veränderungen mit sich bringt, zeigt auch eine Auszeichnung für Lebenswerke.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat Hollywoodstar Sylvester Stallone und die Rockband Kiss im Weißen Haus empfangen. Sie sollen am Sonntagabend (Ortszeit) vom Kennedy Center, der größten Kultureinrichtung der US-Hauptstadt, für ihr künstlerisches Lebenswerk ausgezeichnet werden - genau wie die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und der unter anderem für sein Schauspiel bekannte Brite Michael Crawford. Trump überreichte den diesjährigen Preisträgern im Oval Office nun bereits ihre Medaillen.