„Kultur am Dobel“ in Freudenstadt: Edith Piaf und ihre Lieder leben weiter

„Kultur am Dobel“ in Freudenstadt

1 Ein großartiges Duo bei „Kultur am Dobel“. Catherine Le Ray und Frédéric Langlais singen und spielen Edith Piaf. Foto: Kuhnert

Einen Abend der seligen Erinnerungen an die unvergessene Chansonnette Edith Piaf haben Sängerin Catherine Le Ray und ihr Begleiter Frédéric Langlais am Akkordeon dem verzückten Publikum bei „Kultur im Dobel“ im Stadthaus geboten.









Sie habe, so sagte Sängerin Catherine Le Ray am Samstag bei „Kultur am Dobel“, ihrer großen Kollegin Edith Piaf etwas voraus. Piaf habe nie bei Schneesturm in Freudenstadt gesungen. Genau das aber tat Catherine Le Ray sehr eindrücklich jetzt im Schweizersaal des Stadthauses. Der war bis zum letzten Platz ausverkauft. Trotz Schneesturms.