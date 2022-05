51 Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) in der vierten Staffel der Serie „Stranger Things“ Foto:

Endlich ist die vierte Staffel der Fantasy-Grusel-Serie „Stranger Things" Online – aber nur zur Hälfte. Netflix hat sich für einen sogenannten „Midseason Break" entschieden.















Die Streaming-Dienste gehen sehr unterschiedlich mit ihren Serienstarts um. Bei den meisten stellen sie direkt alle Folgen ins Netz, zum Teil auch bei hochkarätigen wie zum Beispiel „The Marvelous Mrs. Maisel“ (Amazon).

Bei manchen Premium-Produkten wie aktuell der „Star Wars“-Serie „Obi-Wan Kenobi“ (Disney+) kommen die neuen Episoden wöchentlich, so wie früher im linearen Fernsehen. Zum Auftakt am 27. Mai gab es immerhin eine Doppelfolge.

Bei der zum Kult aufgestiegenen Produktion „Stranger Things“ hat Netflix in Deutschland nun den Mittelweg gewählt: den „Midseason Break“, also eine Pause nach der Hälfte. Die Folgen eins bis vier 4. Staffel sind en bloc am 27. Mai gestartet, die Episoden fünf bis neun folgen en bloc am 1. Juli – die Wartezeit ist also nicht allzu lang.