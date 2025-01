Kultkneipe in Hechingen: Daran scheiterte die Verpachtung der Gaststätte Fecker

Unglück in Rangendingen Dramatische Kollision mit Güterzug – so lief die Rettung ab

Unglück am Donnerstagmittag in Rangendingen: An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Fabrikstraße ist ein Güterzug mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer wurde schwerst eingeklemmt. So lief die Rettung ab.