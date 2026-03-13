Seit 45 Jahren fährt Thilo Kreiser mit einem Ponton-Mercedes, Baujahr 1956, durchs Leben. Kaum zu glauben, was der Stuttgarter in seinem 180er Diesel alles erlebt hat.
Wer im Auto von Thilo Kreiser sitzt, der erlebt den Stuttgarter Verkehr von einer völlig unbekannten Seite. Radfahrer ballen nicht mehr drohend die Faust, sondern winken freundlich. Gerade noch mürrisch dreinschauende Fußgänger lächeln plötzlich. Und dann macht ein Autofahrer zuvorkommend Platz, damit Kreiser mit seinem Wagen einfädeln kann. So könnte es auf den Stuttgarter Straßen 1956 zugegangen sein, in dem Jahr also, als Thilo Kreisers Auto vom Band gerollt ist. „Ich erlebe ständig und überall positive Reaktionen mit meinem Wagen“, sagt Thilo Kreiser und erwidert das Lächeln der Kinder am Straßenrand.