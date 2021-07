1 Während des Lockdowns fand Christian "Jente" Heinrichs die Zeit, um sich in sein Studio zurückzuziehen, wodurch letztlich ein Musikalbum mit der dazugehörigen Live-Band entstand. Foto: Wagner

Es sind mittlerweile fast zwei harte Jahre, die Musiker allen Genres seit Beginn der Corona-Pandemie durchleben müssen. Bereits der erste Lockdown erweckte den Eindruck, dass das kulturelle Leben gänzlich zum Stillstand gekommen ist.

Horb - Einige Musiker und Bands konnte dies nicht davon abhalten, sich ihren Fans zu präsentieren. Die einzigen Möglichkeiten dazu waren Live-Streams über diverse Internetplattformen und Auftritte auf den Bühnen der neugeborenen Auto-Kinos.

Rückzug ins Studio

Mit dem zweiten Lockdown waren auch diese Alternativen vorerst passé sowie das gemeinsame Proben. Dennoch blieben die Musikschaffenden nicht untätig und zogen sich stattdessen in ihre Studios zurück, wie auch der Musiker Christian "Jente" Heinrichs, welcher als Frontmann der Horber Punk-Band "Tante Inge" bekannt ist. Aus seinem Lockdown-Projekt entstand zudem eine vielversprechende Combo, welche sich nun aus Musikern aus Horb, Wiesbaden, der Oberpfalz und dem Breisgau zusammensetzt.

Italienischer Ska begeistert

Dabei war dies ursprünglich gar nicht in dieser Form vorgesehen. Vor vier Jahren besuchte Heinrichs ein Konzert der italienischen Ska-Punk-Band Talco und war sofort begeistert von den Musikern. "Die waren unglaublich gut. Ich war beeindruckt, welche Energie die Band auf der Bühne freisetzte", erinnert sich Heinrichs. Hauptsächlich sei die Band in Deutschland, Spanien und der Schweiz live zu sehen. Die Fangemeinde in Deutschland sei zudem sehr groß, wie Heinrichs verdeutlicht.

Für den Musiker spielen auch die Texte der Songs eine sehr große Rolle. "Mit dem Google-Übersetzer kam ich nicht weit. Ich habe kein Wort verstanden", resümiert Heinrichs. Während des Lockdowns fand der Sänger die Zeit, um die Texte der Band Talco ins Deutsche zu übersetzen. "Die Übersetzung schrieb ich so, dass ich den Text auch singen kann. Also dachte ich mir, dass ich es dann auch aufnehmen kann", berichtet Heinrichs über den Startschuss für sein Lockdown-Projekt.

Texte mit Tiefe

Bei der Übersetzung legte der Musiker großen Wert darauf, dass die Texte ihren Sinn behalten und sich in der deutschen Sprache reimen lassen. Unterstützung erhielt er dabei vom Talco-Gitarristen Emanuele "Jesus" Randon, mit welchem Heinrichs bereits befreundet ist. Von ihm erfuhr Heinrichs auch die wahre Bedeutung des Textes von "Die Nomaden". "Da war ich zunächst völlig auf dem falschen Dampfer", resümiert der Musiker. Der Song erzählt die italienische Sage von einer verbotenen Liebe zwischen einem katholischen Mädchen und einem Nomaden. "Die Texte sind sehr kryptisch und bildhaft. Sie zeigen einen Ist-Zustand oder erzählen eine Geschichte", weiß Heinrichs mittlerweile. Anschließend spielte der Vollblutmusiker in seinem Studio die Tonspuren aller Instrumente ein. Lediglich das Schlagzeug wurde mithilfe eines Notenschreibprogramms von Heinrichs hinzugefügt.

CDs zu Weihnachten

In Überlingen ließ er das Ergebnis abmischen und verschickte zu Weihnachten bis zu 20 Exemplare der CD an enge Freunde und Bekannte, darunter an den Schlagzeuger Dominik Koslowski aus der Oberpfalz. Der Drummer, welcher bereits im Vorprogramm für Talco spielte, war von Heinrichs deutschen Versionen sofort begeistert. "Das kannst du nicht gammeln lassen. Daraus kann man was machen", stellte Koslowski fest, welcher nachträglich die Tonspuren der E-Drums neu auf seinem Schlagzeug einspielte. Auch Sascha Oehme, der Produzent und Manager von "Tante Inge", war sich letztlich sicher: "Das müssen wir rausbringen."

Daraufhin stellte Heinrichs den Kontakt zur Plattenfirma von Talco her. Die Band sei schon öfter angefragt worden, ob ihre Song gecovert werden dürfen, was nicht immer auf Gegenliebe stieß. Anders bei Heinrichs: "Die fanden das recht cool." Somit darf das Album von "Talcomania" (Wiewaldi Tonträger) mit dem Titelsong "Der Geruch der Toten" nun offiziell am 1. August 2021 mit zehn Songs erscheinen. Für den Verkauf einer jeden CD fallen die üblichen Lizenzgebühren an. Insgesamt 500 CDs sollen zunächst in den Verkauf gebracht werden und 300 Schallplatten sind in Planung. Zuerst sollen die CDs erhältlich sein, während parallel die Vorbestellungen der Schallplatten laufen.

Live-Acts in Planung

Zudem wird das Album ab dem 1. August auch auf allen digitalen Musikplattformen wie Spotify und Amazon Prime Music erhältlich sein. Mittlerweile ist die Band auch im Internet unter www.talcomania.de sowie auf Facebook und Instagram zu finden.

Doch damit nicht genug. Heinrichs will sein Lockdown-Projekt "Talcomania" auch live zu den Punk-Fans bringen. Neben Schlagzeuger Koslowski ist Gitarrist Sebastian Heining (ebenfalls aus der Oberpfalz) mit an Bord der Live-Band. Hinzu kommen die beiden Musikstudenten Hannes Meyer (Posaune) und Patrick Buchroth (Trompete) aus Wiesbaden sowie Bassist Simon Burkhardt aus dem Breisgau. Komplettiert wird die Band von Christian Heinrichs (Gesang) und dessen Sohn Denny Heinrichs (Gitarre). Über eine Booking-Agentur will die neugeborene Band künftig einige Konzerte in Deutschland spielen. Und damit ihnen dabei nicht das Material ausgeht, ist bereits ein weiteres Album in Planung. "Mit zehn Songs kommen wir nämlich nicht weit bei einem Auftritt", verdeutlicht der Frontmann abschließend.