Ingo Christein (CDU) wollte wissen, wie es mit der für die Gartenschau geschaffenen Infrastruktur auf der Schelklewiese weitergehe und wie es um die Zukunft des „Ständles“ am Baiersbronner Bahnhof bestellt sei.

„Wir werden mit dem Gemeinderat diskutieren, was an Infrastruktur übernommen werden soll auf der Schelklewiese, wir sind in der Ideenfindung, aber die bestehende Infrastruktur könnten wir für öffentliche Toilettenanlagen dort nutzen“, antwortete Bürgermeister Michael Ruf. „Das Gebäude ‘Ständle‘ ist im Eigentum der Deutschen Bahn, der Pächter hat gekündigt, und ich denke, es steht und fällt mit einem Pächter“, so Ruf weiter. „Wenn sich jemand findet, könnte ich mir vorstellen, dass die Bahn an ihren Abrissplänen nicht festhält.“

Jochen Frey (CDU) fragte nach dem Sinn der regelmäßigen Baumkontrollen und nach der Möglichkeit, die großen Bäume auf dem Friedhof in Mitteltal im Zuge des Umbaus aus Sicherheitsgründen zu fällen. Er erinnerte an den Astbruch im Februar auf dem dortigen Friedhof.

B 462: Nachbesserungen an Schachtdeckeln

„Die Baumprüfer schauen insbesondere nach dem Totholz im Astbereich und in den Kronen, das Innere des Stammbereichs kann nur bis zu einem gewissen Grad geprüft werden, um den Baum nicht zu schädigen“, erklärte Bauamtsleiter Daniel Armbruster. Die Prüfungen seien zudem zwingend erforderlich, um im Schadensfall nachweisen zu können, dass die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen sei.

Zu einer entsprechenden Frage von Maike Weiss (CDU) erklärte Armbruster, dass die tiefsitzenden Schachtdeckel auf der B 462 zwischen Friedrichstal und Baiersbronn nachgebessert werden.

Dietmar Günter (CDU) fragte nach der Möglichkeit, in Zukunft Kreistags- und Gemeinderatssitzungen digital abzuhalten. „Wir werden das im Gemeinderat noch diskutieren, ich finde Sitzungen in Präsenz besser“, antwortete Bürgermeister Ruf. Hauptamtsleiter Marc Hinzer erklärte dazu, dass sich das Gesetz wohl auf die Möglichkeit beziehe, dass einzelne Personen sich online zuschalten können – generell sollten die Sitzungen in Präsenz erfolgen.

Gerhard Gaiser (SPD) erkundigte sich nach dem Ausmaß der Borkenkäferplage in diesem Jahr. Es werde mit einem durchschnittlichen Käferaufkommen im Gemeindewald gerechnet, sagte Forstbereichsleiter Marius Rebstock, aber es komme natürlich auf das Wetter an.

Der Weg zum Kreisverkehr ist noch weit

Philipp Bayer (SPD) fragte nach dem Planungsstand beim Kreisverkehr in Baiersbronn. „Hier wird es erst mittelfristig eine Lösung geben, es muss erst noch ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden“, antwortete Bürgermeister Ruf.

Christine Günter (FWV) fragte nach dem Stand der Arbeiten nach dem Felssturz auf dem Radweg in Schönmünzach und bat darum, den dort verlaufenden Forstweg als Ausweichstrecke zu nutzen. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft habe eine Firma zur Sicherung der Bahnstrecke beauftragt, so Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt. Die Arbeiten seien bereits vorangeschritten, allerdings müsse ein Schutzzaun angebracht werden, dies könne noch ein paar Wochen dauern.