Kultfilm als Musical: Der Teufel trägt Prada – neues Musical kommt nach Hamburg

Das Musical wird bereits erfolgreich in London am West End aufgeführt. In dem Musical geht es um die Journalistin Andy, die einen Job bei einem Modemagazin bekommt und damit unter einer gnadenlosen und herrischen Chefredakteurin zu leiden hat. 2006 kam "Der Teufel trägt Prada" ins Kino. Die Hauptrollen spielten Anne Hathaway und Meryl Streep. Eine Fortsetzung des Films ist ab Ende April 2026 in den Kinos.