Kultfestival im Kinzigtal: Moosenmättle-Open-Air bringt den Rock nach Kirnbach

Seit über 40 Jahren pilgern Musikfans zum Moosenmättle in Kirnbach. Dieses Wochenende heizen sechs Bands und DJ Walter Holtfoth dem Liefersberg ein.

Das Kinzigtäler Wald- und Wiesen-Open-Air auf beschaulichen knapp 800 Metern auf dem Kirnbacher Moosenmättle geht in die 41. Runde. Am heutigen Freitag ist der Auftakt des Moosenmättle-Open-Airs (MOA), das an zwei Tagen wieder Musikfans aus der ganzen Ortenau und darüber hinaus hoch auf den Liefersberg am Grenzstein von Baden und Schwaben lockt. Was am 5. August 1983 als verrückte Idee Premiere feierte, hat sich längst zur Kultveranstaltung entwickelt.

In diesem Jahr sind sechs Bands und ein DJ dabei, die den Rockfans wieder richtig einheizen – und laut den Organisatoren die einfache Formel für einen garantierten Erfolg sind. Die Kooperation zwischen dem FC Kirnbach und dem Offenburger Kulturverein 361 Grad hat sich gut eingespielt und so versprechen sie wieder zwei tolle MOA-Tage und Nächte mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm.

Das Line-Up präsentiert mindestens ebenso viel Abwechslung und ordentlich was auf die Ohren: Zum Auftakt wird DJ Walter Holtfoth am Freitagabend bei der Classic Rock Kultnacht mit seinem Projekt „Cleopha 87“ dem Rock mit Musik aus der Konserve huldigen.

Der Samstag ist abwechslungsreich und international

Zum Jubiläum im vergangenen Jahr kam die Party vor dem eigentlichen Festival so gut an, dass sie diesmal wiederholt wird. Los geht’s um 19.30 Uhr, am Freitag ist der Eintritt frei. Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Livemusik. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Bühnenprogramm eröffnet die Freiburger Band „Sound of Smoke“ um 18.30 Uhr mit einer satten Portion Psychedelic Soul- & Bluesrock.

Weiter geht’s mit „Cosmic Mints“ aus Freiburg (19.30 Uhr, Psychedelic Fuzz’n’Roll-Rock), „Kitti Ciao“ aus Berlin (20.30 Uhr, Indie-Punk) und „Brew Berrymore“ aus Regensburg (21.50 Uhr, Alpacarock). Headliner des Open-Airs ist die Heavy-Psychedelic-Rockband „Godsleep“ aus Athen, die ab 23.10 Uhr auf ihrer Europa-Tour Station auf der Liefersberg-Bühne machen wird. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann um 0.50 Uhr mit der Offenburger Coverband „Roots“ in die Nachtschicht starten.

Resttickets an der Abendkasse

Tickets für den Festival-Samstag gibt’s im Vorverkauf für 27 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Ein Restkontingent für Kurzentschlossene wird es auch an der Abendkasse noch geben, allerdings für 35 Euro. Am Freitag ist der Eintritt frei.

Der Veranstaltungsort ist über die Talgemeinden Wolfach-Kirnbach, Wolfach-Halbmeil, Hornberg und Schramberg aus zugängig, ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Die Adresse fürs Navi lautet Moosenmättle 6, 77709 Wolfach.

Unsere Empfehlung für Sie Musik in Oberwolfach So schön war das Buntwald-Festival 2025 Die Mischung aus regionalen Bands und bekannten Headlinern kam bei den Besuchern bestens an.

Es wird an beiden Tagen aber auch einen Shuttle-Service geben, der alle Feiernden sicher auf den Berg und wieder hinab bringt. Wer nicht bis heute oder morgen Abend warten kann oder sich schon auf die Musik einstimmen will, kann sich im Internet unter der Webseite www.moosenmaettle-openair.de Musikproben der Bands anhören.