Kultfestival im Kinzigtal: Moosenmättle-Open-Air bringt den Rock nach Kirnbach

Seit über 40 Jahren pilgern Musikfans zum Moosenmättle in Kirnbach. Dieses Wochenende heizen sechs Bands und DJ Walter Holtfoth dem Liefersberg ein.
Das Kinzigtäler Wald- und Wiesen-Open-Air auf beschaulichen knapp 800 Metern auf dem Kirnbacher Moosenmättle geht in die 41. Runde. Am heutigen Freitag ist der Auftakt des Moosenmättle-Open-Airs (MOA), das an zwei Tagen wieder Musikfans aus der ganzen Ortenau und darüber hinaus hoch auf den Liefersberg am Grenzstein von Baden und Schwaben lockt. Was am 5. August 1983 als verrückte Idee Premiere feierte, hat sich längst zur Kultveranstaltung entwickelt.