Kultband im Schlachthof: So war es bei „Rhinwaldsounds“ in Lahr

Der Auftritt von „Rhinwaldsounds“ war ein riesiger Erfolg. Titel wie „Wurschtsalat“, „Schorlis" oder der aktuelle Hit „Genau so bled wie Mir“ sorgten für Begeisterung.
Wenn eine Band den Nerv ihrer Heimat trifft, ist das meist ein Garant für gute Stimmung. Wenn diese Band jedoch am 5. Januar im Rahmen der Lahrer Rockwerkstatt auftritt und den Schlachthof bis auf den letzten Platz füllt, wird daraus ein Triumphzug. Die „Rhinwaldsounds“ haben am Montagabend eindrucksvoll bewiesen, dass ihr Charme längst über die Grenzen des heimischen Rieds hinausstrahlt.