Gleich zwei Konzerte haben „Die Prinzen“ am Wochenende auf der Burg Hohenzollern gespielt. Das Publikum hat lautstark mitgesungen. Wir haben die Eindrücke vom Konzert am Samstagabend zusammengestellt.

Die Sommerkonzert-Reihe auf der Burg Hohenzollern ging am Wochenende mit zwei Knaller-Konzerten zu Ende. Die Kult-Band „Die Prinzen“ war im Rahmen ihrer Jubiläumstour „30 Jahre - 30 Hits - 30 Städte“ zu Gast im Burghof.

Das heißt: Die Leipziger Stimmwunder Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfang Lenk, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Alexander „Ali“ Zieme sorgten für eine ausgelassene Stimmung bei den Gästen.

Wie die Veranstalter mitteilen, war das Konzert am Samstagabend ausverkauft. Der Regen hatte kurz vor Konzertbeginn wieder aufgehört, sodass auf der Burg ordentlich gefeiert werden konnte. Auch wenn bereits im voraus angekündigt wurde, dass die Veranstaltung bei jedem Wetter stattfindet.

Die Stimmung war super – auf der Bühne und im Publikum. „Die Prinzen“ spielten zwei Stunden am Stück – und haben am Ende sogar noch zwei Zugaben für die Besucher draufgepackt.

Ein Mix aus Klassikern und neuen Liedern

Die Gäste fühlten sich wie bei einer Zeitreise zurückversetzt in die 1990er-Jahre. Viele Lieder wurden lautstark mitgesungen. Klassiker wie „Millionär“, „Küssen verboten“ oder „Alles nur geklaut“, aber auch neue Lieder aus ihrem aktuellen Album „Krone der Schöpfung“ kamen zur Aufführung.

Die Songs sind immer noch aktuell. Und die Jungs von „Die Prinzen“ haben es noch richtig drauf, wie sie am Wochenende auf der Burg Hohenzollern eindrucksvoll bewiesen. Gesanglich herausragend und mit einer begeisternden und witzigen Bühnenshow wurde das Publikum für das Kommen belohnt.

Der festlich illuminierte Burghof tat sein Übriges. Und auch Hofgaukler Klausi Klücklich mit seinen Blubberblasen, Hängemattenwürfel im Biergarten und Kutschenhof sowie eine Bier- , Sekt- und Cocktailbar sowie kalte und warme Snacks sorgten für den passenden Rahmen.

Und nach der Arbeit ist vor der Arbeit: Bereits am Sonntagmittag waren „Die Prinzen“ wieder auf der Burg. Und stürzten sich umgehend in die Vorbereitungen auf ihr zweites Konzert am Sonntagabend.