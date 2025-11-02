Kultband aus Freudenstadt: Rückkehr ins Stadthaus – „Voice“ tritt nicht erneut im Kurhaus auf

Der Auftritt der Band „Voice“ findet diesmal wieder im Stadthaus statt und nicht wie im letzten Jahr im Kurhaus. Was hinter der Entscheidung steckt

Die Freudenstädter Kultband „Voice“ kehrt wieder ins Stadthaus zurück. Sie gibt dort im Schweizer-Saal traditionell das Abschlusskonzert zum Halbjahresprogramm von „Kultur am Dobel“ – in diesem Jahr am Samstag, 20. Dezember. Dazu gibt es bereits Karten im Vorverkauf unter www.kulturamdobel.de oder bei der Tourist-Information am Marktplatz. Und die Plätze werden schon wieder knapp.

„Voice“ war im vergangenen Jahr etwa zur gleichen Zeit erstmals im Kurhaus aufgetreten. Der Abend war zwar ein großartiger Erfolg, von einer Wiederholung aber möchte der Veranstalter aus Kostengründen lieber doch absehen. Dies gab Vorsitzender Ralf Günther bei der Jahresversammlung von Kultur am Dobel im „Schlupfwinkel“ bekannt.

In seiner Bilanz über die Veranstaltungssaison des vergangenen Jahres zählte er „mehrfach ausverkaufte“ Abende mit Musik, Gesang und Satire auf. Das „ausverkauft“ differenzierte er mit Blick auf die einzelnen Auftritte in „fast ausverkauft“, „ausverkauft“, „total ausverkauft“ und als „restlos voll“. Letzteres betraf das Musik-Event mit der Gesangsgruppe „Les Formedables“ im Spiegelzelt auf dem Marktplatz, eine Veranstaltung der Gartenschau in Zusammenarbeit mit Kultur am Dobel.

Die seit Jahren anhaltend gute Resonanz beim Publikum trotz wachsender regionaler Konkurrenz führte Günther darauf zurück, dass sich Kultur am Dobel bei der Programmauswahl wohl auf dem richtigen Weg befinde. Dies bestätigten auch die zahlreichen Anfragen sowohl von arrivierten als auch von jungen Künstlern aller Branchen, die in Freudenstadt bei Kultur am Dobel auftreten oder dort erneut antreten wollen.

Nach wie vor wolle man beim Zusammenstellen der Programme auch neue Formate testen. Ein solches steht bereits Ende November mit Bernd Amsberg im Programm.

Zufrieden zeigte sich der Verein, dass sich der Kartenvorverkauf übers Internet durchgesetzt habe. Bei den Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt.