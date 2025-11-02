Kultband aus Freudenstadt: Rückkehr ins Stadthaus – „Voice“ tritt nicht erneut im Kurhaus auf

Der Auftritt der Band „Voice“ findet diesmal wieder im Stadthaus statt und nicht wie im letzten Jahr im Kurhaus. Was hinter der Entscheidung steckt
Die Freudenstädter Kultband „Voice“ kehrt wieder ins Stadthaus zurück. Sie gibt dort im Schweizer-Saal traditionell das Abschlusskonzert zum Halbjahresprogramm von „Kultur am Dobel“ – in diesem Jahr am Samstag, 20. Dezember. Dazu gibt es bereits Karten im Vorverkauf unter www.kulturamdobel.de oder bei der Tourist-Information am Marktplatz. Und die Plätze werden schon wieder knapp.