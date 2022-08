3 Highlight am Beach von Altheim: Dreier-Chillen im obersuperaffengeilen Badewannensessel Foto: Morlok

Nun ist sie wieder geöffnet, die "Altheim Beach" bei der Moste. Bis zum 20. August gibt es die "beach-edition 2022" auf dem Altheimer Festplatz.















Horb-Altheim - Wie die Jahre zuvor haben die Aktiven des TSV und der Dorfjugend keine Mühen gescheut, zwei Areale so einladend wie möglich zu gestalten.

Zum einen ist das der Bewirtungsbereich rund um die Moste mit dem Bierstand und auf der anderen Seite der Bereich, der mit vielen Tonnen Sand zu einem Chill- und Wohlfühlareal verwandelt wurde.

Quietschgelbe Liegestühle sind quasi Kult

Natürlich dürfen am Strand die oberaffengeilen Sitzbadewannen ebenso wenig fehlen wie die Sonnenschirme und die quietschgelben klappbaren Liegestühle, die mit ihrem nostalgischen Chic heute fast schon Kultcharakter haben.

Bespielt wird die Altheimer Beach wie jedes Jahr von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend. In dieser Zeit gibt es auf jeden Fall etwas zum Trinken und zum Essen. Und wer sich auf einen der zahlreich angebotenen Events freut, der sollte zur Vorsicht doch bei den Veranstaltern nachfragen, wann‘s denn wirklich losgeht und sich nicht auf Programmangaben verlassen. Ein Tipp, der aus der Praxis stammt.

Weizenbierfest am 20. August

Lecker Eis gibt es auch in diesem Jahr am Eiswagen von Christiane Schwarz-Bermann, die regelmäßig vor Ort ist. Fassanstich war am 28. Juli. Den Abschluss wird am 20. August traditionell das Weizenbierfest der Jugendgruppe bilden.

Wer sich also lange Schlangen an den Flughäfen oder auf den Autobahnen ersparen will, der geht, solange das Wetter mitspielt, raus an die "Playa del Brühlbach" und genießt dort stressfreies Urlaubsfeeling.