1 Moderator Stefan Mross bei der Live-Übertragung von „Immer wieder sonntags“ im Europa-Park Erlebnis-Resort. Foto: SWR

Die SWR Unterhaltungsshow ist ab dem 16. Juni zurück im Ersten. Stefan Mross und seine Gäste senden sonntags ab 10 Uhr live aus dem Europa-Park.









„Immer wieder sonntags“ startet am 16. Juni in die Sommersaison. In zwölf Live-Folgen der SWR Show und einem Best-of begleitet der Gastgeber und Sänger Stefan Mross am Sonntagvormittag sein Publikum im Ersten und vor Ort durch den Sommer.