Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
Köln - Der deutsche Filmregisseur Werner Herzog ("Fitzcarraldo") hat auf Instagram mehr als 550.000 Follower - aber gar kein Smartphone. "Technisch macht es mein Sohn. Ich liefere ihm den Inhalt", sagte Herzog (83) der Deutschen Presse-Agentur über seinen viel beachteten Account in dem sozialen Netzwerk. Die Clips schicke er seinem Sohn einfach per Mail.