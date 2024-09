Kult-Kneipe in Hechingen: Im Fecker geht eine Ära zu Ende

1 Pe Gantenbein-Mayer (links) und Sandy Hirlinger am urigen Kachelofen im Fecker-Gastraum. Zum Jahresende geben sie den Schlüssel für die Hechinger Kultkneipe ab. Foto: Benjamin Roth

Der „Endspurt“ in der Hechinger Kultkneipe steht an: Am heutigen Samstag, 28. September, öffnen Sandy Hirlinger und Pe Gantenbein-Mayer letztmals zu den üblichen Öffnungszeiten. Auch wenn noch Veranstaltungen geplant sind, kullert das ein oder andere Tränchen.









S eit dem Jahr 1878 ist das Fecker in Hechingen eine Gaststätte . Mit dem urigen Kachelofen, einer Theke aus „früheren Zeiten“ und der dunklen Holzverkleidung hat die Kneipe unter dem Wirtinnen-Duo Sandy Hirlinger und Pe Gantenbein-Mayer nicht nur an der Fasnet Kultstatus erlangt. Am heutigen Samstag, 28. September, ist der letzte reguläre Öffnungstag; zum Jahresende hören die beiden Ur-Hechinger ganz auf. Was dann mit dem Fecker passiert, ist derzeit unklar.