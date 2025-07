Rock am Rhy findet in diesem Jahr erneut nicht statt. Dies teilt der Initiator und Haupt-Organisator des kultigen Sommerfestivals am Rheinufer, Kai Trimpin, auf Nachfrage mit.

Die Gründe dafür seien die gleichen geblieben wie im vergangenen Jahr. Nichts habe sich verändert, sagt er. Personell sei das Festival zur Zeit einfach nicht zu stemmen. Es liege daher vorerst und für ungewisse Zeit auf Eis.

„Es fehlt an Manpower“

Es gebe viele Baustellen, nicht den einen großen Grund, sagt Trimpin. So fehle es an Manpower, aufgrund von Krankheitsfällen, aber auch wegen des Rückgangs von Engagierten bei den beteiligten Vereinen.

Hinzu kommen weitere Schwierigkeiten: Alles werde teurer, die Zahl der Sponsoren sei rückläufig, so Trimpin. Im Moment passe es einfach nicht, was aber nicht heißen müsse, dass es in Zukunft nicht wieder zu einer Neuauflage von Rock am Rhy kommt.

2014 fand Rock am Rhy zum ersten Mal statt

Trimpin hatte Rock am Rhy 2014 gegründet, das zunächst jährlich immer am zweiten Wochenende im Juli im Weiler Yachthafen stattfand.

Nach einer zweijährigen Corona-Pause, fand das Festival 2022 und 2023 noch zweimal statt, bevor es im vergangenen Jahr erstmals aus anderen Gründen abgesagt werden musste. In der Vergangenheit war unter anderen das Kulturamt der Stadt Weil am Rhein als Partner mit im Boot, und auch die Stadtmusik Weil am Rhein sowie der Musikverein Haltingen beteiligen sich an der Durchführung der zweitägigen Veranstaltung.