Kult-Disco in Schonach: Party im Waldpeterle geht bis Ende April weiter

1 Im Waldpeterle in Schonach wird noch bis Ende April weiter gefeiert. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH Die Location in Schonach bleibt über das Jubiläum hinaus noch geöffnet. Das hat der Gemeinderat entschieden. So sieht das Programm aus.







Das Waldpeterle wird noch vier Mal mit Discobetrieb für die Öffentlichkeit geöffnet, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Das Jubiläumsjahr der Gemeinde Schonach ist zwar vorbei, doch das im Rahmen der Feierlichkeiten geschaffene Waldpeterle hat sich schnell zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Die besondere Location kam bei Besuchern hervorragend an und wurde mehrfach mit Discobetrieb für die Öffentlichkeit geöffnet. Zudem nutzten viele die Möglichkeit, das Waldpeterle für private Feiern zu mieten. Aufgrund der großen Beliebtheit hat der Gemeinderat Schonach nun entschieden, das Waldpeterle bis Ende April zu erhalten. In diesem Zeitraum wird es noch vier Mal mit Discobetrieb für die Öffentlichkeit geöffnet. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das Waldpeterle für private Feiern zu mieten. Über die Fasnet ist dies jedoch nicht möglich. Mietanfragen können an Steffi Laube (s.laube@schonach.de) gerichtet werden.