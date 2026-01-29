Kult-Disco in Schonach: Party im Waldpeterle geht bis Ende April weiter
1
Im Waldpeterle in Schonach wird noch bis Ende April weiter gefeiert. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Die Location in Schonach bleibt über das Jubiläum hinaus noch geöffnet. Das hat der Gemeinderat entschieden. So sieht das Programm aus.

Das Waldpeterle wird noch vier Mal mit Discobetrieb für die Öffentlichkeit geöffnet, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Das Jubiläumsjahr der Gemeinde Schonach ist zwar vorbei, doch das im Rahmen der Feierlichkeiten geschaffene Waldpeterle hat sich schnell zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Die besondere Location kam bei Besuchern hervorragend an und wurde mehrfach mit Discobetrieb für die Öffentlichkeit geöffnet. Zudem nutzten viele die Möglichkeit, das Waldpeterle für private Feiern zu mieten. Aufgrund der großen Beliebtheit hat der Gemeinderat Schonach nun entschieden, das Waldpeterle bis Ende April zu erhalten. In diesem Zeitraum wird es noch vier Mal mit Discobetrieb für die Öffentlichkeit geöffnet. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das Waldpeterle für private Feiern zu mieten. Über die Fasnet ist dies jedoch nicht möglich. Mietanfragen können an Steffi Laube (s.laube@schonach.de) gerichtet werden.

 

„Es ist großartig, was aus dem Projekt ZEITGeschichteN im Rahmen des Jubiläumsjahres alles entstanden ist und wie gut unser Waldpeterle angenommen wurde“, wird Bürgermeister Jörg Frey zitiert.

Die öffentlichen Termine bieten erneut ein abwechslungsreiches Musikprogramm: Am Samstag, 28. Februar sorgt DJ Noppi unter dem Motto „Waldpeter Querbeet“ für beste Stimmung mit Hits aus den 70ern und 80ern, von Motown über Soul und Rock bis hin zu Discopop und Neuer Deutscher Welle. Am Samstag, 28. März, präsentieren DJ Elena und DJ Luca generationsübergreifende „All Time Favorites“ – die besten Throwbacks der 80er, 90er und 00er treffen dabei auf die Partymusik von heute.

Abba bis Zappa zum Abschluss

Weiter geht es am Freitag, 24. April mit DJ Mike und den größten Hits der 80er und 90er Jahre. Den Abschluss bildet am Samstag, 25. April DJ Uwe mit seinem Programm „Mostly 80s Rock – oder von Abba bis Zappa“. Einlass jeweils ab 19:30 Uhr, geöffnet ist das Waldpeterle von 20 bis 2 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person, der Zutritt ist ab 18 Jahren möglich. Die Plätze sind begrenzt. Infos: www.750jahreschonach.de/waldpeterle.

 