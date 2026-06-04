Kult-Bier-Fest in Eutingen: Gelungener Start für drei Tage Festbetrieb

Trotz wechselhaften Wetters lockt das Kult-Bier-Fest der Musikkapelle Eutingen viele Besucher an. Musik, Wetteinsatz und Party sorgen für Unterhaltung.
Schon zum Auftakt am Donnerstag zeigte sich: Das Kult-Bier-Fest der Musikkapelle Eutingen ist weit mehr als nur ein gewöhnliches Festwochenende. Bei wechselhaftem Festwetter strömten am Fronleichnam zahlreiche Besucher auf den Festplatz Brühl, wo die Ehrenamtlichen am traditionellen Blasmusiktag den Startschuss für drei Tage Musik, Geselligkeit und Unterhaltung setzten.