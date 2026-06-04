Kult-Bier-Fest in Eutingen: Gelungener Start für drei Tage Festbetrieb

Trotz wechselhaften Wetters lockt das Kult-Bier-Fest der Musikkapelle Eutingen viele Besucher an. Musik, Wetteinsatz und Party sorgen für Unterhaltung.

Schon zum Auftakt am Donnerstag zeigte sich: Das Kult-Bier-Fest der Musikkapelle Eutingen ist weit mehr als nur ein gewöhnliches Festwochenende. Bei wechselhaftem Festwetter strömten am Fronleichnam zahlreiche Besucher auf den Festplatz Brühl, wo die Ehrenamtlichen am traditionellen Blasmusiktag den Startschuss für drei Tage Musik, Geselligkeit und Unterhaltung setzten.

Eutingens Bürgermeister Markus Tideman stach gemeinsam mit Familie Haizmann von der Hochdorfer Kronenbrauerei und den Vorsitzenden der Musikkapelle Eutingen das Fass an. Schnell füllten sich die Bierkrüge mit dem beliebten Kult-Bier aus dem Pitcher, neben dem weitere Hochdorfer Bier- und Wein-Spezialitäten angeboten wurden.

Wette um ein Fass Bier

Während der Musikverein Betzweiler die Besucher zum Frühschoppen begleitete, sorgten später der Musikverein Bad Imnau mit Jochen Schlotter sowie der Musikverein Eintracht Göttelfingen mit Bernadette Keppler für Stimmung auf dem Festplatz. Die Betzweiler Musiker mit Dirigent Simon Mutschler hatten nicht nur die fast gleiche Uniform wie die Eutinger an, sondern auch eine Wette mit dabei. „Wenn wir 30 Musiker auf die Bühne bringen, bekommen wir von den Eutingern ein Fass Bier“, erklärte Patrick Ade. Die Wette gewannen die Gäste aus Betzweiler. Die kleinen Gäste tobten auf der Spielwiese, in der Hüpfburg oder ließen sich beim Kinderschminken kreativ verwandeln.

Auch kulinarisch ließ die Musikkapelle keine Wünsche offen: Vom beliebten Eutinger Riesenschnitzel über Maultaschen mit Kartoffelsalat bis hin zu Kaffee, Kuchen und Fairtrade-Kaffee am Nachmittag war für jeden Geschmack etwas dabei. Am Abend spielt Polka Seven mit Tobias Otto und Felix Langhammer.

Fortsetzung am Freitag

Doch das Kult-Bier-Fest ist noch längst nicht vorbei: Bereits am Freitag, 5. Juni, steigt ab 20 Uhr zum fünften Mal die „Next Generation Party“ gemeinsam mit dem Bauwagen Eutingen. DJ Peaceman aus Hochdof will mit aktuellen Beats und Partysounds für eine lange Kultnacht sorgen. Zusätzlich erweitert die Musikkapelle an diesem Abend ihr Getränkeangebot um zahlreiche Bargetränke – Tanz- und Feierfreunde dürfen sich auf einen stimmungsvollen Abend freuen.

Das Bier sprudelt beim Kult-Bier-Fest in Eutingen. Foto: Feinler

Den Abschluss bildet am Sonntag, 7. Juni, der traditionelle Familientag. Nach dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr lädt die Musikkapelle zum Frühschoppen mit dem Musikverein Bergfelden ein. Neben deftigen Spezialitäten aus der Musikerküche gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen, musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Ahldorf sowie zahlreiche Spiel- und Kreativangebote für Kinder. Die Musikkapelle Eutingen zeigt bereits nach dem ersten Festtag: Das Kult-Bier-Fest macht seinem Namen auch 2026 wieder alle Ehre.