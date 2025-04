Kulisse sorgt für Begeisterung: Balinger U19 unterliegt dem VfB Stuttgart – Erkenntnisse und Stimmen

1 Kapitän Bastian Berger (rechts) führt die TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart aufs Feld. Foto: Kara

Was war das für ein Rahmen für dieses Verbandspokal-Viertelfinale? Knapp 2500 Zuschauer fanden am Mittwochabend den Weg in die Bizerba-Arena. Die Beteiligten schwärmten im Anschluss unisono. Auch sportlich gab es Erkenntnisse.









Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Begegnung wegen den vielen Zuschauern später angepfiffen wird – im Jugendbereich ist das wohl eine absolute Seltenheit. Am Mittwochabend in der Bizerba-Arena war es aber soweit: Während sich die Teams der TSG und des VfB Stuttgart mit Nico Willig schon in der finalen Aufwärmphase befanden, bildeten sich vor dem Stadion immer noch lange Schlangen. Insgesamt 2438 Zuschauer wollten sich diese Begegnung letztlich nicht entgehen lassen.