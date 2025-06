Kulinarisches in Rottweil

1 Das leuchtend rote „Muhammara“ sorgt auf einem Grillbüfett nicht nur für einen farbenprächtigen Anblick, sondern ist auch super lecker, ebenso der italienische Kartoffelsalat oder Falafel. Foto: Siegmeier Sommerzeit ist Grillzeit. Da gehören auch leckere Salate und Dips dazu. Barbara Porsche von der „Küchenschelle“ gibt Tipps.







Fleisch, Fisch, Grillkäse oder Gemüse – wer an einem lauen Sommerabend den Grill anwirft, der hat die Qual der Wahl. Aber nicht nur auf die Basics kommt es an. Leckere Salate und Dips runden den Genuss ab – und müssen gar nicht aufwendig sein, betont Barbara Porsche von der „Küchenschelle“ in Rottweil.