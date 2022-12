Das hat die Gastro-Branche in Villingen-Schwenningen 2022 bewegt

1 Der Start ins neue Jahr verlief für Gastronomen nicht besonders glücklich. Zum Frühjahr dann das Aufatmen – hier bedient Ilias Moullai im Irish Pub in der Färberstraße. Foto: Eich

Von lästigen Debatten um 2-G(-plus), über neue Food-Trends bis hin zu gesteigerten Lebensmittelpreisen: Auch für die Gastronomie war 2022 ein tumultreiches Jahr.















Link kopiert

VS-Villingen - Wir blicken zurück: Was hat die Gastro-Branche in Villingen-Schwenningen in den vergangenen 12 Monaten bewegt?