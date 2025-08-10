Kulinarische lange Tafel: So lief die Premiere in Gutach

Zum ersten Mal hat die Gemeinde zur langen Tafel der Nationen eingeladen und damit im wahrsten Sinn des Wortes den Geschmack der Besucher getroffen.
Ganz in Weiß, als Zeichen des Friedens, hatten sich hunderte Hungrige im Gutacher Kurpark eingefunden, um kulinarisch die Welt zu bereisen – oder zumindest die Küche der Länder zu kosten, von denen Vertreter in Gutach wohnen. Gutacher, die aus Weißrussland, der Ukraine, den Philippinen, Albanien, Estland, Österreich, Thailand, dem Irak, Äthiopien, Griechenland, den Niederlanden und natürlich dem Schwarzwald stammen, hatten Gerichte aus ihrer Heimat gekocht und jeder konnte sich an einem offenen Büfett quasi durch die Welt essen.