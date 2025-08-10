Kulinarische lange Tafel: So lief die Premiere in Gutach

Zum ersten Mal hat die Gemeinde zur langen Tafel der Nationen eingeladen und damit im wahrsten Sinn des Wortes den Geschmack der Besucher getroffen.

Ganz in Weiß, als Zeichen des Friedens, hatten sich hunderte Hungrige im Gutacher Kurpark eingefunden, um kulinarisch die Welt zu bereisen – oder zumindest die Küche der Länder zu kosten, von denen Vertreter in Gutach wohnen. Gutacher, die aus Weißrussland, der Ukraine, den Philippinen, Albanien, Estland, Österreich, Thailand, dem Irak, Äthiopien, Griechenland, den Niederlanden und natürlich dem Schwarzwald stammen, hatten Gerichte aus ihrer Heimat gekocht und jeder konnte sich an einem offenen Büfett quasi durch die Welt essen.

37 Nationen leben nämlich in Gutach, wie man bei einem Neubürgerempfang festgestellt habe, berichtete Bürgermeister Siegfried Eckert bei seiner Rede. Aus diesem Umstand entstand die Idee zu der Veranstaltung. „Nach dieser Erkenntnis hieß es dann gleich: ,Wir würden euch gerne mal bekochen’. Und beim nächsten Treffen haben sie schon Essen mitgebracht“, erzählte Eckert lachend.

Die Idee für die lange Tafel passte dann auch hervorragend zum Jubiläumsjahr: Gutach feiert 2025 sein 750-jähriges Bestehen, „und das wollten wir nicht an einem einzigen Wochenende machen“, so Eckert. Ein ganzer Reigen an Veranstaltungen ist geplant, einige haben schon stattgefunden. „Mittlerweile sind wir beim 16. Feierwochenende“, führte Eckert nicht ohne Stolz aus.

Manche Köche trugen traditionelle Kleidung aus ihrer Heimat. Foto: Reinhard

Bei der Veranstaltung solle das Essen und Zusammenkommen im Mittelpunkt stehen, weswegen Uwe Sayer und Bernd Kasper den ganzen Abend über für leichte musikalische Unterhaltung sorgen würden. Zur Einstimmung trug Sayer zusammen mit den Trachtenträgerinne Hedi Brohammer und Lotta Lauble den von ihm für das Jubiläum komponierten „Gutach-Song“ vor.

Dessen Refrain „Gutach geht immer“ wurde vom Publikum begeistert mitgesungen, bevor es an den Hauptteil des Abends ging.

Gäste singen Refrain des Gutach-Songs begeister mit

„Das Büfett ist eröffnet“ hieß es dann und nachdem die Topfdeckel gelüftet wurden, bot sich den Gästen eine unglaubliche Auswahl an leckeren Gerichten. Da gab es gebratene Nudeln, Fleischgerichte, Süßspeisen und Fischspeisen. Die lange Schlange, die sich bildete, schob sich schnell an den aufgestellten Tischen vorbei und jeder konnte sich nach Herzenslust durchprobieren. Die Köche gaben nur zu gerne Informationen zu ihren Gerichten; manche trugen sogar traditionelle Kleidung aus ihrer Heimat. Dass es bei der „Langen Tafel“ aber nicht nur darum ging, sich die Bäuche zu füllen, sondern sie angesichts des Kriegs in der Ukraine auch ein Statement darstellen sollte, wurde beim symbolischen Freilassen von vier Friedenstauben deutlich.

Die Gäste konnten Gerichte aus aller Welt probieren. Foto: Reinhard

„Frieden beginnt im Kleinen; wer das Kleine nicht hat, kann das Große nicht besitzen“, führte Bürgermeister Eckert aus. Bei den Vögeln handelte es sich seinen Erklärungen nach um Brieftauben des Gutacher Kleintierzuchtvereins. Sie wurden unter dem Beifall der Zuschauer und Gäste in den Sommerhimmel entlassen und machten sich nach einer Ehrenrunde auf den Weg zurück in den heimischen Taubenschlag.

„We are the world“

Zum Ende der Veranstaltung begaben sich die Köche zusammen auf die Bühne, um gemeinsam das Lied „We are the world“ zu singen.