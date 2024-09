Kulinarische Hofladentour: Etliche Besucher zieht es zu 16 Höfen in Neuried

1 Die Stimmung bei der Hofladen-Tour – das Foto zeigt eine frohe Runde im Hof von Wurth’s Kartoffelkiste in Altenheim– war mit dem spätsommerlichen Wetter bestens. Foto: Nußbaum-Jacob

Eine Werbung für die Landwirtschaft, das Handwerk und die kulinarische Vielfalt in der Region war am Sonntag die Hofladen-Tour durch die Neurieder Ortsteile Altenheim, Dundenheim und Ichenheim. Auch das Leistungspflügen konnte begutachtet werden.









Bei sonnigem Spätsommerwetter herrschte den ganzen Tag über großer Andrang von interessierten Besuchern, die hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs waren. Bei 16 landwirtschaftlichen Betrieben, die teils in den Rieddörfern, teils auf Aussiedlerhöfen gelegen waren, wurde für die in Scharen gekommenen Besucher eine große Bandbreite von selbst produzierten Waren aus Küche und Keller geboten. Die Gäste hatten die Qual der Wahl, es gab unter anderem Ochs am Spieß und anderes Leckeres vom Grill, selbstgemachte Maultaschen, Flammenkuchen, aber auch viele vegetarische Gerichte wie Spargelcremesuppe, Apfelselleriesuppe oder Ofenkartoffeln und dazu Kuchen, Eis und jede Menge alkoholische und nicht alkoholische Getränke – vom preisgekrönten Edelbrand bis zum frisch gepressten Apfelsaft. Das verlockende Angebot fand reißenden Absatz, so dass beispielsweise schon am Nachmittag bei einem Dundenheimer Bauernhof der selbst gebackene Kuchen ausgegangen war.