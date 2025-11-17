Kulinarische Herbstnacht: Spitzenköche glänzen im Hotel Sackmann in Baiersbronn

Kreative Spitzenküche, familiäre Gastfreundschaft und internationale Einflüsse verbanden sich bei der kulinarischen Herbstnacht im Hotel Sackmann zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Die kulinarische Herbstnacht im Hotel Sackmann war ein Abend voller Genuss, großer Kochkunst und guten Gesprächen. Das Traditionsevent fand zum 29. Mal statt. In diesem Jahr kamen rund 150 Gäste, um mit den Gastgebern Jörg und Nico Sackmann ein Fest der Aromen zu feiern. Die Gastköche Nelson Müller, Julia Komp und Bobby Bräuer kreierten mit ihnen ein Menü, das zu einem Höhepunkt der regionalen Genusskultur wurde.