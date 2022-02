3 Den Käse schneidet Sabine Horn in kleine Scheiben. Foto: Siegmeier

Gutes Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, weiß der Volksmund. Seit der Pandemie ist Kochen wieder in. In unserer Serie "Was kocht eigentlich..." stellen wir Hobbyköche vor: dieses Mal Sabine Horn aus dem Schweizer Lädele.















Rottweil - Das Schweizer-Lädele am Schwarzen Tor ist ein wahres Paradies für Freunde des Genusses und der besonderen Küche. Nicht nur Schokolade in allen Variationen kann man bei Chefin Sabine Horn und ihrem Team bekommen, sondern auch so manches besondere Schmankerl für die gute Küche. Aber nicht nur in ihrem Laden geht es ums Essen und Genießen, sondern auch im Privatleben von Sabine und Uwe Horn. Es gibt keinen Tag, an dem der Herd bei den beiden nicht auf Hochtouren läuft.