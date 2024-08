Metzger-Ehepaar ist noch in guter Erinnerung

„Kuhdammhock“ in Aistaig

1 Moderne Rhythmen und gutes Essen sorgen für beste Stimmung beim Hock am Kuhdamm. Foto: Wagner/Picasa

Der Musikverein hat am Kuhdamm einen bunten Melodienstrauß parat. Und viele Aistaiger schwelgen in Erinnerungen an die Metzgerei Bantle.









Auch dieses Jahr ließen wollten sich viele Aistaiger den gemütlichen Hock am Aistaiger Kuhdamm nicht entgehen lassen und machten sich am Abend auf den Weg zur ehemaligen Metzgerei Bantle in der Ortsmitte.