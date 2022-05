1 Froh sind alle Beteiligten, als ein vermisstes Rind am Freitagnachmittag gefunden und verladen werden kann. Foto: Moser

29 Rinder, die St. Georgen unsicher machen und Autofahrer, Feuerwehr und Polizei auf Trab halten – am vergangenen Freitag herrschte in der Stadt pure Aufregung. Tierhalter Wolfram Haas aus Brigach erklärt, wie es dazu kommen konnte.















St. Georgen-Brigach - "Der Adrenalinspiegel ist wieder gesunken, der Alltag hat uns wieder im Griff", sagt Wolfram Haas – und Erleichterung schwingt in seiner Stimme mit. Den vergangenen Freitag wird der Landwirt aus Brigach wohl so schnell nicht vergessen: 29 Rinder hatten Reißaus genommen und für kuriose Szenen in und rund um St. Georgen gesorgt. Auch Bahnübergänge, Tiefgaragen und nicht einmal der Klosterweiher stellten für die Tiere auf ihrem Ausflug in die Stadt ein Hindernis dar. Am Abend konnte auch das letzte fehlende Tier zurück in den heimischen Stall gebracht werden.