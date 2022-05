1 Freudensprünge machen die ausgebüxten Kühe bei St. Georgen nicht – die Tiere sind erschöpft, die Rettungsaktion läuft. Foto: Berg

Rund um St. Georgen und Brigach herrscht am Freitagmorgen Kuh-Alarm















St. Georgen/Brigach - Es war ein Autofahrer, der gegen 7.45 Uhr den Notruf wählte, und berichtete: "Kühe rennen Richtung Lidl!"

Tierische Verkehrsteilnehmer

Eine ganze Kuhherde soll, so der aktuelle Stand nach Rückfrage bei dem zuständigen Polizeipräsidium in Konstanz, ausgebüxt sein und nun Polizei, Feuerwehr, Landwirte und Bahnbedienstete gleichermaßen auf Trab halten.

Zunächst war von zehn freilaufenden Kühen im Bereich Klosterweiher berichtet worden. Dann jedoch bewegten sich die tiere stadteinwärts – zahlreiche Autofahrer staunten nicht schlecht über die tierischen Verkehrsteilnehmer.

"Wir sind gerade dabei Melkeimer zu organisieren", scherzte Polizeisprecher Uwe Vincon, nach den nun eingeleiteten Maßnahmen befragt. In der Tat aber sind derzeit gerade viele verschiedene Stellen bemüht, die Kühe wieder einzufangen: Mehrere Streifen der Polizei sind im Einsatz, die Feuerwehr rückte aus und das große Rätselraten im Kreise von Landwirten begann, wem die Tiere wohl gehören mögen.

Sorge: Gefahr des Ertrinkens

"Wir wissen mittlerweile vermutlich, wem die Kühe gehören", berichtete die Polizei. Dem voraus ging jedoch ein echter Schreckmoment: Erschöpfte Kühe im Klosterweiher wurden um 8.25 Uhr gemeldet, es war befürchtet worden, die Tiere könnten ertrinken. Wenig später die Erleichterung: "Die Kühe sind wieder draußen". Dann aber schien die Herde in alle Richtungen verstreut zu sein – so wurde neben den Tieren am Weiher auch von zwei Kühen in einer Tiefgarage berichtet.

Weil außerdem zu befürchten ist, dass einzelne Tiere auf die Gleise der nahe gelegenen Bahn rennen, ist ebenfalls die Deutsche Bahn alarmiert. Die tierische Rettungsaktion läuft aktuell noch – Melkeimer aber kommen dabei nicht zum Einsatz.