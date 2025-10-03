Kürzeste Anfahrt der Liga: VfB Bösingen und SV Seedorf sind heiß aufs Derby

Wenn der VfB Bösingen auf den SV Seedorf trifft, ist das Spiel das kürzeste Nachbarschaftsduell der Landesliga. Keine fünf Minuten mit dem Auto trennen die Sportplätze.

VfB Bösingen - SV Seedorf (Samstag, 15.30 Uhr, letzte Saison: 1:0, 1:1). Die Ausgangssituation vor dem Derby verspricht Spannung: Bösingen hat 13 Punkte, Seedorf 10 auf dem Konto. Der VfB hat drei Ligaspiele in Folge nicht mehr verloren (7:1-Tore), Seedorf verlor dreimal in Serie (2:9-Treffer). Während der VfB am Mittwoch das Pokalspiel in den Beinen hat, trainierte der SVS zeitgleich. In der Tabelle kann Seedorf bei einem Sieg mit dem Rivalen gleichziehen, der wiederum mit drei Zählern sich etwas absetzen könnte.

Das sagen die Trainer VfB-Coach Peter Leopold freute sich auf das Spiel, „weil es nach dem Pokalspiel das zweite Highlight in der Woche ist. Innerhalb von vier Tagen mit zwei Tagen Pause wollen wir an die Leistung anknüpfen. Die war gegen den Oberligisten bärenstark. Leider haben wir die Sensation verpasst. Die war wirklich möglich, weil wir meiner Meinung nach über weite Strecken die bessere Mannschaft waren mit viel mehr Torchancen. Es hat eben nicht sollen sein“, nimmt der VfB aus der 0:2-Niederlage sehr viel Positives mit.

Gästetrainer Emanuele Ingrao indes sieht im Derby „ein normales Spiel in dem es um drei Punkte geht“. Ihm geht es weniger um die Rivalität, sondern mehr um die Gegenwart nach den drei Niederlagen in Folge: „Wir haben eine junge Mannschaft, hatten und haben viele Ausfälle. Dies braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Immerhin haben wir zehn Punkte und ich sehe viel lieber die positiven Dinge und nicht nur die Ergebnisse der letzten Spiele.“

Beide Coaches erwarten ein enges Spiel mit knappem Resultat. „Extra motivieren muss man gegen Bösingen keinen Seedorfer Spieler“, so Ingrao. Leopold dürfte den Einstellungspegel ebenfalls nicht erhöhen müssen, „der war schon gegen Backnang heiß und auf Seedorf freuen sich unsere Jungs genauso.“

Die Bilanz im Derby

In den vergangenen vier Jahren und insgesamt acht Duellen gab es fünf Bösinger Siege, zwei Remis und nur einen SVS-Sieg – mit 2:0 in der Saison 2022/23. 18:5-Treffer sprechen eine deutliche Sprache für die VfB-Kicker. Vergangene Runde hatte Seedorf Pech. Beim 0:1 im Hinspiel fiel der Siegtreffer in der 94. Minute (Marius Beiter), im Rückspiel (1:1) unterlief der Ingrao-Truppe dann ein Eigentor.