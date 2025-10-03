Kürzeste Anfahrt der Liga: VfB Bösingen und SV Seedorf sind heiß aufs Derby

Wenn der VfB Bösingen auf den SV Seedorf trifft, ist das Spiel das kürzeste Nachbarschaftsduell der Landesliga. Keine fünf Minuten mit dem Auto trennen die Sportplätze.
VfB Bösingen - SV Seedorf (Samstag, 15.30 Uhr, letzte Saison: 1:0, 1:1). Die Ausgangssituation vor dem Derby verspricht Spannung: Bösingen hat 13 Punkte, Seedorf 10 auf dem Konto. Der VfB hat drei Ligaspiele in Folge nicht mehr verloren (7:1-Tore), Seedorf verlor dreimal in Serie (2:9-Treffer). Während der VfB am Mittwoch das Pokalspiel in den Beinen hat, trainierte der SVS zeitgleich. In der Tabelle kann Seedorf bei einem Sieg mit dem Rivalen gleichziehen, der wiederum mit drei Zählern sich etwas absetzen könnte.