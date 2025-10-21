Kürbisscheune auf dem Rührberg: Im Tempel der Riesenbeeren
1
Ein Gang durch die Kürbisscheune auf dem Rührberg ist ein Fest fürs Auge. Foto: Heinz Vollmar

In der Kürbisscheune auf dem Rührberg bei Grenzach-Wyhlen herrscht zur Zeit Hochbetrieb.

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Hochbetrieb herrscht in diesen Tagen daher auch auf dem Rührberg. wo die Kürbisscheune von Familie Deschler Jahr für Jahr zum „Hotspot“ für Fans der Riesenbeeren wird. So besuchen vor allem an den Wochenenden auch viele Kürbisfreunde aus der Schweiz den ehemaligen großen Kuhstall, in dem über 70 Sorten das breiteste Kürbisangebot in der gesamten Regio repräsentieren, darunter auch so genannte Riesenkürbisse.

 

Dass an allen essbaren Kürbisständen auch passende Rezepte, darunter auch einige neue Vorschläge, zu finden sind, wird von den Kunden der Kürbisscheine ganz besonders geschätzt.

Dass die Kürbisse in jedem Jahr auch Sinnbild für Halloween sind, freut indes die kleinen „Geister.“ Sie höhlen die großen Kürbisse aus, beleuchten diese und schnitzen ein Gruselgesicht, eine witzige Fratze oder ein anderes Muster hinein.

Kürbisscheune auf dem Rührberg, Familie Deschler, Feldbergstraße 1a, 79639 Grenzach-Wyhlen, Tel.  07624/9847300, Öffnungszeiten täglich von 8 bis 20 Uhr

 