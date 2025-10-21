Kürbisscheune auf dem Rührberg: Im Tempel der Riesenbeeren

1 Ein Gang durch die Kürbisscheune auf dem Rührberg ist ein Fest fürs Auge. Foto: Heinz Vollmar In der Kürbisscheune auf dem Rührberg bei Grenzach-Wyhlen herrscht zur Zeit Hochbetrieb.







Link kopiert



Herbstzeit ist Kürbiszeit. Hochbetrieb herrscht in diesen Tagen daher auch auf dem Rührberg. wo die Kürbisscheune von Familie Deschler Jahr für Jahr zum „Hotspot“ für Fans der Riesenbeeren wird. So besuchen vor allem an den Wochenenden auch viele Kürbisfreunde aus der Schweiz den ehemaligen großen Kuhstall, in dem über 70 Sorten das breiteste Kürbisangebot in der gesamten Regio repräsentieren, darunter auch so genannte Riesenkürbisse.