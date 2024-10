Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Haiterbach startete man im Frühjahr die große Pflanzaktion mit den Kindern und Jugendlichen des Schwarzwaldverein. Zahlreich kamen diese und beteiligten sich zusammen mit dem Pflanzexperten Nils Schuon, der diese Aktion mit ihnen durchführte und eine neue Idee im Gepäck hatte.

Weiteres Gemüse verkürzt Wartezeit

Damit man nicht erst bis zum Herbst warten muss mit der Ernte, sollte auch über den Sommer geerntet werden können. Viele Vorschläge kamen zusammen. So wurde über den Sommer fleißig Salat, Gurken, Radieschen, Erbsen, Kartoffeln, Rote Beete, Zucchini und im Herbst die vielen großen orange-grünen Kürbisse geerntet.

Über die ganze Zeit konnte man das wachsende Feld beobachten, in der Mitte mit einem insektenfreundlichen blühenden Blumenmeer angelegt. Unkraut wuchs ebenso in großen Mengen heran, so dass mancher Einsatz dazu erforderlich war.

Für die Kinder war es laut Schwarzwaldverein ein „tolles Erlebnis, die vielen verschiedenen Ernten nach Hause zu bringen“. Hin und wieder kursierte ein Foto in der Online-Gruppe, von reifem Gemüse, das auf Erntehelfer wartete, oder von leckeren Gerichten, die gekocht oder gebacken wurden.

Kürbisschnitze entfällt

„Leider musste dieses Mal das große Kürbisschnitzen ausfallen, es war nicht einfach, viele zeitlich unter einen Hut zu bekommen“, teilt der Verein mit. Der Ernteertrag von den Pflanzen konnte sich sehen lassen. Ein ganz großes Dankeschön ging vom Schwarzwaldverein an den Kooperationspartner Obst- und Gartenbauverein für sein Angebot, den Kindern und Jugendlichen das Pflanzen, Ernten und die Natur näherzubringen. Man sei allen Beteiligten dankbar für die Zeit und Arbeit, die sie investiert hätten, ganz besonders Nils Schuon für die Leitung, das besorgen der Sommerpflanzen und Samen und das Verteilen der Ernte.