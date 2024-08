Künstliche Intelligenz: Wissing: KI-Gesetz hätte innovationsfreundlicher sein können

2 Vertrauenswürdige KI soll nach Wissing ein Markenprodukt aus Europa sein, dafür braucht es Rahmenbedingungen. (Foto Produktion) Foto: Helmut Fricke/dpa

Nach langem Ringen tritt das europäische Regelwerk zu Künstlicher Intelligenz, in Kraft. Klar ist für Wissing: «Startups möchten nicht im Wesentlichen Rechtsanwälte beschäftigen.»









Mainz (dpa/lrs) - Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) hält das zum August in Kraft getretene KI-Gesetz für wichtig - die Vorgaben gehen ihm aber teilweise zu weit. "Ich hätte mir eine innovationsfreundlichere Regulierung gewünscht", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Aber am Ende muss es eben ein Kompromiss sein, der ist besser als keine Regulierung." Nun gehe es in Deutschland um eine möglichst "bürokratiearme" Umsetzung.