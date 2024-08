Künstliche Intelligenz: Wie Künstliche Intelligenz das Schreiben und Marketing von Büchern revolutioniert

In welchen Bereichen kann die Künstliche Intelligenz unterstützen?

In erster Linie ist die KI bekannt für die Möglichkeit, Texte automatisch anhand von vorgegebenen Parametern erstellen zu können. Autoren haben so die Option, sich Textsequenzen oder auch ganze Texte schreiben zu lassen nach Ihren Vorgaben. Daran ist im Prinzip nichts Anrüchiges, entsteht auf diese Weise doch ein Werk, mit dem der Autor letzten Endes zufrieden ist und das genau seinen Vorstellungen entspricht. Haben wir es also mit einem Instrument zu tun, das es Künstlern erlaubt, über sich hinaus zu wachsen und das dazu geeignet ist, einen Qualitätsschub auch im Bereich der Kunst und Literatur zu gewährleisten? Ist gut, was gut ist? Oder ist nur gut, was ein Mensch eigenständig in der Lage ist, zu erschaffen?

Die Antwort ist vermutlich sowohl als auch. Künstliche Intelligenz im Verlagswesen wird zunehmend genutzt, beispielsweise im Bereich der Personalisierung und Empfehlung. Auf diese Weise kann Artificial Intelligence, kurz AI, im Buchmarketing gezielt eingesetzt werden, was den Kunden zugute kommt, da individuelle Buchvorschläge noch treffsicherer sind. Auch im Bereich des SEO, der Suchmaschinenoptimierung, hilft die KI-gestützte Inhaltsanalyse dabei, beispielsweise Buchtitel oder Beschreibungstexte so zu erstellen, dass sie von den Lesern leichter gefunden werden.

Sobald ein Buch fertig gestellt ist, ist es für Autoren hilfreich, das Buch in verschiedenen Sprachen anbieten zu können. Klassische Buchübersetzungen sind allerdings mit erheblichen Kosten verbunden. Deshalb ist die Übersetzungsunterstützung durch die KI eine gute Möglichkeit, die Gesamtkosten einzudämmen. Stand heute: wird man zwar dennoch nicht um ein Lektorat herumkommen, dennoch ist die Nutzung der KI für Autoren ein Gewinn.

Neben Texten ist die KI auch in der Lage, Cover zu designen und visuelle Marketingmaterialien zu erstellen. Sie ist in der Lage, Märkte zu analysieren und daraus knackige Marketingstrategien zu entwickeln. Es gab in der Vergangenheit sogar ganze Werbevideos, die von der KI erstellt und anschließend ausgestrahlt wurden. Die Firma Lexus ist dieses Wagnis eingegangen und hatte Erfolg. Das KI-System hatte zu diesem Zweck verschiedene Werbespots analysiert und auf der Basis der Erkenntnisse einen eigenen Werbespot entwickelt. Das Video erzielte bei den Zuschauern eine positive Resonanz. Wie in diesem Fall ist die KI in der Lage, jeden anderen Bereich, auch die Bereiche des Verlagswesens zu analysieren und eigene Marketingstrategien zu entwickeln.

Ein weiterer wichtiger Bereich des Schreibens ist die Recherche. Die KI kann hier helfen, viel Zeit zu sparen und Ideen zu liefern. Die Nutzung von Suchmaschinen ist uns mittlerweile sehr geläufig, sodass niemand von einem Autoren verlangt, Recherchen mit Hilfe von Lexika oder Enzyklopädien vorzunehmen, die ganze Regalwände beanspruchen würden. Suchen, die mit Hilfe der KI durchgeführt werden, sind im Prinzip eine Erweiterung der klassischen Suchmaschinenfunktion. Gerade im Bereich der Sachbücher (https://www.legimi.de/e-books/fachliteratur,g16/) beispielsweise ist KI-gestützte Suchfunktion eine wichtige und sehr hilfreiche. Das Wissen wächst stetig und mit zunehmender Geschwindigkeit. KI-Technologie hilft uns, uns besser zurecht zu finden und Wissensareale legimi.de besser beleuchten zu können durch Informationen, die Bereiche abgrenzen und uns aufzeigen können, wo die Grenzen sind und welche Erkenntnisse vorliegen.

Wie lässt sich künstliche Intelligenz praktisch anwenden?

Wie bereits zuvor beschrieben ist der Vorteil der Künstlichen Intelligenz, dass sie uns in vielen Bereichen unterstützen kann. Musste man sich bisher im Umgang mit klassischen Suchmaschinen langsam an ein Thema herantasten, indem man nach bestimmten Oberbegriffen gesucht hat und sich langsam vorgearbeitet hat, kann man mit Hilfe der KI-gestützten Suche gezielte Fragen eingeben und auch das Antwortformat festlegen. Dies ist eine nicht zu unterschätzende Verbesserung, weil die KI in der Lage ist, die klassische Suche durchzuführen und die Erkenntnisse dieser Suche in Textform wiedergeben kann, sodass der Suchende innerhalb kürzester Zeit eine umfassende Antwort bekommt. Ein weiterer Vorteil der KI-Suche ist, dass sich auf die Ausgangssuche aufbauen lässt. Die KI ist in der Lage, eine Art Gesprächsverlauf mit dem Suchenden aufzubauen, in dem die Suche verfeinert und gesteuert wird. Auch ist eine KI wie ChatGPT in der Lage, Linkvorschläge für KI-Systeme zu geben, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben.