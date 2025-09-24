Künstliche Intelligenz: Weimer und sein Weimatar: Doppelter Kulturstaatsminister

1 Wolfram Weimer (hier in echt) freut sich über seine KI-generierte Avatar-Version "Weimatar". (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa Den Beauftragten für Kultur und Medien gibt es nun auch in KI-Version. Und der echte Wolfram Weimer ist begeistert davon, was sein Avatar alles kann.







Link kopiert



Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sich mit einer KI-Version seiner Selbst an die Öffentlichkeit gewagt: mit dem "Weimatar". Der künstlich erzeugte Avatar sieht zwar aus wie der parteilose Politiker und redet über dessen Themen wie etwa Antisemitismus im Kulturbetrieb oder Zensur bei Tiktok. Der künstliche Doppelgänger meldet sich in einem Video aber nicht nur in Deutsch, sondern auch in Chinesisch, Polnisch, Flämisch und Französisch zu Wort.