ChatGPT startete vor drei Jahren den Hype um Künstliche Intelligenz. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa ChatGPT löste den Hype um KI-Chatbots aus, doch zuletzt sorgte Googles Konkurrenz-Software Gemini für mehr Aufsehen. Die ChatGPT-Macher legen nun mit einem neuen Modell nach.







San Francisco - Im Wettlauf der KI-Entwickler hat der Vorreiter OpenAI eine neue Version seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht. ChatGPT 5.2 soll unter anderem besser darin sein, Software zu programmieren, Informationen zu finden und mehrstufige Aufgaben auszuführen. OpenAI wurde zuletzt unter Druck gesehen, insbesondere nachdem Google sein neues Konkurrenz-Modell Gemini 3 veröffentlicht hatte.