Künstliche Intelligenz: OpenAI-Rivale Anthropic nimmt nächste Branchen ins Visier

KI preschte bisher nur punktuell in den Büroalltag vor. Vom OpenAI-Rivalen Anthropic gibt es nun Software, die in weiteren Branchen Menschen Konkurrenz machen soll.
San Francisco - Im Wettlauf der KI-Entwickler weitet der OpenAI-Rivale Anthropic die Fähigkeiten seiner Software Claude auf mehr Bereiche aus. Mit der neuen Version Opus 4.6 soll Claude unter anderem auch Aufgaben der Finanzanalyse übernehmen können. Dafür werte Claude etwa Unternehmensdaten, Pflichtmitteilungen und Marktinformationen aus, wie Anthropic erläuterte.