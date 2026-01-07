Künstliche Intelligenz: Musks KI-Firma sichert sich 20 Milliarden Dollar

Während Elon Musks KI-Software Grok wegen der Erstellung freizügiger Bilder von Minderjährigen in der Kritik steht, geben Investoren der Entwicklerfirma dahinter Milliarden für den Ausbau.
Austin - Elon Musks KI-Firma xAI hat sich 20 Milliarden US-Dollar (17,1 Milliarden Euro) frisches Geld besorgt. Unter den Geldgebern sind der Chip-Riese Nvidia und das Emirat Katar, wie xAI mitteilte. Wie auch andere Entwickler Künstlicher Intelligenz braucht xAI Dutzende Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren - vor allem mit KI-Chips von Nvidia.