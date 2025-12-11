Künstliche Intelligenz: Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT

Disney gibt mehr als 200 seiner Figuren für die Verwendung in KI-Apps der ChatGPT-Firma OpenAI frei. Zugleich könnten von Künstlicher Intelligenz generierte Inhalte eine Plattform bei Disney+ finden.
Burbank/San Francisco - Nutzer einer Video-App des ChatGPT-Entwicklers OpenAI werden künftig Clips von sich mit Disney-Figuren von Micky Maus bis Iron Man per KI erstellen können. Disney investiert im Zuge des Deals zudem eine Milliarde US-Dollar (860 Mio Euro) und sichert sich Optionen auf weitere Anteile.