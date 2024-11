Künstliche Intelligenz: KI-Nutzung in Unternehmen nimmt zu

1 Künstliche Intelligenz in Unternehmen am Kommen (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa

Immer mehr Unternehmen setzen auf künstliche Intelligenz. Doch es gibt auch noch viele KI-Skeptiker. Das hat gleich mehrere Gründe.









Wiesbaden - KI-Technologien halten in der Wirtschaft in Deutschland zunehmend Einzug. In einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes gab jedes fünfte Unternehmen (20 Prozent) an, künstliche Intelligenz zu nutzen. Bei der Befragung im vergangenen Jahr waren es noch 12 Prozent. Bei der ersten Erhebung der Wiesbadener Behörde zu dem Thema 2021 hatten 11 Prozent der Unternehmen angegeben, KI zu nutzen.