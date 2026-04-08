Künstliche Intelligenz: KI findet seit Jahren schlummernde Software-Schwachstellen

Das neue KI-Modell des OpenAI-Rivalen Anthropic fand unter anderem eine 27 Jahre alte Sicherheitslücke in einem viel genutzten Betriebssystem. Jetzt wollen auch andere Unternehmen davon profitieren.
San Francisco - Ein neues KI-Modell des OpenAI-Rivalen Anthropic ist so gut darin, bisher unentdeckte Software-Schwachstellen zu finden, dass es in den falschen Händen zu einer verheerenden Cyberwaffe werden könnte. Deshalb macht Anthropic es nicht öffentlich, sondern lässt Unternehmen wie Apple, Amazon und Microsoft damit Sicherheitslücken in deren Programmen stopfen.