Künstliche Intelligenz: Firmen in Berlin und Hamburg bei KI-Nutzung vorne

1 Die Nutzung künstlicher Intelligenz ist in Berlin und Hamburg besonders verbreitet. (Illustration) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Der Anteil der Unternehmen, der Künstliche Intelligenz einsetzt, steigt schnell. Doch die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind teilweise sehr groß.









München - Bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) in der Wirtschaft gibt es gewaltige Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Während in Berlin 32 Prozent aller Betriebe ab zehn Beschäftigten Technologien wie maschinelles Lernen, autonome Roboter zur Lagerautomatisierung oder virtuelle Assistenten einsetzen sind es in Brandenburg nur neun Prozent, wie aus vom Bayerischen Landesamt für Statistik verbreiteten Zahlen hervorgeht. Die Plätze zwei und drei hinter Berlin gehen an Hamburg und Bayern mit 26 beziehungsweise 23 Prozent.