Künstliche Intelligenz: Finanzministerium warnt vor KI als Cyberwaffe

Das Bundesfinanzministerium schlägt Alarm: KI-Modelle entdecken nicht nur Fehler, sondern machen Cyberangriffe einfacher denn je. Was das für unsere Finanzsicherheit bedeutet.
Berlin - Das Bundesfinanzministerium sieht durch neuartige Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI) erhebliche Risiken. "Die Entwicklung von Modellen wie Claude Mythos bedeutet eine Verschärfung der Cyber-Bedrohungslage, die sich auch auf die Finanzstabilität auswirken kann", sagte eine Ministeriumssprecherin dem "Handelsblatt".