Künstliche Intelligenz berechnet die Tabelle: So groß sind die Europapokal-Chancen des SC Freiburg

Personalupdate beim SC Freiburg Umworbener Röhl ist fit – „positive Signale“ bei Atubolu

Nachdem er zuletzt ausfiel, kehrt Merlin Röhl am Samstag in den Kader des SC Freiburg zurück. Ob er über den Sommer hinaus bleibt, ist noch offen – besonders ein Premier-League-Club soll großes Interesse am Offensivmann haben.