Künstliche Intelligenz als Treiber: EBM-Papst wächst im Ausland massiv – was das für St. Georgen heißt

Die EBM-Papst-Gruppe ist auf Wachstumskurs. Doch das Unternehmen investiert stark im Ausland und hat sich umstrukturiert. Was bedeutet das für die St. Georgener Tochter?

Nach zwei Jahren mit sinkenden Umsätzen, ging es bei EBM-Papst im nun zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2025/2026 wieder bergauf: Rund 2236 Millionen Euro Umsatz weltweit erzielte die Unternehmensgruppe, zu der auch eine St. Georgener Tochtergesellschaft gehört, seit April 2025. Und auch das Ergebnis unterm Strich „hat das richtige Vorzeichen“, wie Chief Financial Officer (CTO) Harald Klaiber im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Herstellers von Ventilatoren und Motoren schilderte. Konkreter äußert sich das Unternehmen generell nicht zu Gewinn oder Verlust.

Damit stieg der weltweite Umsatz der Gruppe im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024/2025 um 5,9 Prozent – und das trotz deutlich sinkender Umsätze in den Geschäftsfeldern Automotive, Hausgeräte und industrielle Antriebstechnik, von denen sich EBM-Papst seit mittlerweile zwei Geschäftsjahren schrittweise verabschiedet. In den Kernbereichen industrielle Lufttechnik und Heiztechnik verzeichnete EBM-Papst Wachstumsraten von 11,8 respektive 6,6 Prozent.

Auf ebendiese strategische Neuausrichtung und die damit verbundene Fokussierung aufs Kerngeschäft führt das Unternehmen auch sein derzeitiges Wachstum zurück. „Wir haben das Unternehmen von links auf rechts gedreht“, illustrierte Chief Executive Officer (CEO) Klaus Geißdörfer mit Blick auf die vergangenen Jahre. Beflügelt werde das Wachstum des Unternehmens durch die Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz. „Sie beeinflusst, wie wir Produkte entwickeln, wie wir Energie effizienter nutzen, wie wir Systeme intelligenter machen – und auch, wie wir uns als Organisation weiterentwickeln“, wird Geißdörfer in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Klaus Geißdörfer, CEO von EBM-Papst, sieht die Gruppe nach ihrer Neuausrichtung auf einem guten Weg. Foto: Christof Wolf

Alles in allem fiel sein Fazit positiv aus: „Momentan geht es ehrlich gesagt steiler nach oben, als wir gedacht hätten“ – gerade vor dem Hintergrund der derzeit herausfordernden Rahmenbedingungen. Geißdörfer sprach von „massiven Disruptionen in Lieferketten, massiven geopolitischen Veränderungen“, die an der international tätigen Unternehmensgruppe nicht spurlos vorübergehen.

EBM-Papst will Umsatz steigern

Dennoch stehen die Zeichen in den kommenden Jahren auf Wachstum. Für das seit April laufende Geschäftsjahr 2026/2027 prognostiziert EBM-Papst einen Umsatz von mindestens 2,4 Milliarden Euro – damit würde die Gruppe wieder auf dem Niveau des Geschäftsjahrs 2023/2024 ankommen. Bis zum Geschäftsjahr 2028/2029 soll der Umsatz auf mindestens drei Milliarden Euro anwachsen.

Unter anderem ist dazu ein deutlicher Ausbau der Investitionen vorgesehen: Im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 sollen sie bei 163 Millionen Euro liegen – und damit 47,5 Prozent höher als noch im vergangenen Geschäftsjahr. Ein besonderes Augenmerk legt die Unternehmensgruppe dabei auf den amerikanischen und asiatischen Markt – aus zahlentechnisch, mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr, nachvollziehbaren Gründen.

CFO Harald Klaiber sieht EBM-Papst finanziell "grundsolide" aufgestellt. Foto: Philipp Reinhard

Denn im vergangenen Geschäftsjahr entwickelte sich das Geschäft regional unterschiedlich. In Amerika legte der Umsatz am stärksten zu, nämlich um 25,7 Prozent, in Asien ging es um 4,2 Prozent nach oben. Während die EBM-Papst-Gruppe ihren Umsatz auch im Rest von Europa um 8,3 Prozent steigern konnte, ging selbiger in Deutschland deutlich abwärts. Minus 14,9 Prozent hieß es am Ende – laut Unternehmen bedingt durch die anhaltende Investitionszurückhaltung sowie Unsicherheiten im wirtschafts- und energiepolitischen Umfeld. Für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre erwarte man hier aber wieder eine bessere Entwicklung, erklärte CFO Klaiber.

Die Lage bei EBM-Papst St. Georgen

Nichtsdestotrotz: Investitionen vor allem im Ausland und der endgültige Abschied von Automotive und industrieller Antriebstechnik, zwei Geschäftsfeldern, die noch vor wenigen Jahren unter anderem vom St. Georgener Tochterunternehmen betreut wurden, aus seinem Portfolio aussortiert – was bedeutet das für den Bergstadt-Standort?

Sorgen müsse man sich keine machen, wurde bei der Jahrespressekonferenz deutlich. Derzeit sind in St. Georgen am Standort in der Innenstadt sowie im Hagenmoos insgesamt 625 Mitarbeiter beschäftigt, wie Pressesprecher Hauke Hannig informiert. Hinzu kommen 437 Beschäftigte in Herbolzheim, die ebenfalls zum Unternehmen EBM-Papst St. Georgen gehören.

Im EBM-Papst-Werk im Peterzeller Hagenmoos hat sich nach dem Verkauf der Sparte industrielle Antriebstechnik einiges verändert. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Etwa 90 frühere EBM-Papst-Mitarbeiter aus St. Georgen arbeiteten mittlerweile – seitdem die Sparte industrielle Antriebstechnik 2025 an Siemens überging – nicht mehr beim Unternehmen. Abgesehen davon sei die Mitarbeiterzahl jedoch konstant geblieben. Und das soll auch weiterhin so bleiben, wie CEO Geißdörfer sagte: Ein Personalabbau sei in St. Georgen derzeit nicht geplant.

Klare Aufgabe für EBM-Papst St. Georgen

Stattdessen ist der Standort mehr und mehr in die gesamte EBM-Papst-Gruppe eingebunden. So übernimmt der Standort St. Georgen mittlerweile beispielsweise Aufgaben in den Bereichen Administration sowie Forschung und Entwicklung für Sparten und Produkte, die nicht direkt in der Bergstadt produziert werden.

Mitten in St. Georgen ist EBM-Papst, einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt, präsent. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Zudem wurden mit dem Abschied von der Sparte industrielle Antriebstechnik Produkte, die zuvor in Mulfingen produziert wurden, ins Werk im Hagenmoos verlegt. Unter anderem um Produkte aus der Sparte Transport – also für Bus, Bahn und Lastwagen – geht es nun in St. Georgen. Die klare Aufgabe, die Geißdörfer formulierte: Diese Bereiche nach vorn bringen und wachsen.