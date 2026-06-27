Künstliche Intelligenz als Treiber: EBM-Papst wächst im Ausland massiv – was das für St. Georgen heißt

Die EBM-Papst-Gruppe ist auf Wachstumskurs. Doch das Unternehmen investiert stark im Ausland und hat sich umstrukturiert. Was bedeutet das für die St. Georgener Tochter?
Nach zwei Jahren mit sinkenden Umsätzen, ging es bei EBM-Papst im nun zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2025/2026 wieder bergauf: Rund 2236 Millionen Euro Umsatz weltweit erzielte die Unternehmensgruppe, zu der auch eine St. Georgener Tochtergesellschaft gehört, seit April 2025. Und auch das Ergebnis unterm Strich „hat das richtige Vorzeichen“, wie Chief Financial Officer (CTO) Harald Klaiber im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Herstellers von Ventilatoren und Motoren schilderte. Konkreter äußert sich das Unternehmen generell nicht zu Gewinn oder Verlust.